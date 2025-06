La justicia homologa el plan de reestructuración de deuda de Holaluz

El Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona ha notificado la homologación del plan de reestructuración de deuda de Holaluz, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a BME Growth este martes. La comercializadora cerró un acuerdo con la banca para refinanciar la deuda el pasado marzo, y pidió la homologación para que se extendieran sus efectos a aquellos acreedores financieros no adheridos.

En la sentencia, consultada por Europa Press este martes, el juez señala que Holaluz se encontraba en el momento de pedir la homologación "en situación de insolvencia inminente" por una insuficiente generación de caja proyectada a tres meses vista.

Así, la no formalización del plan implicaría que Holaluz no pudiera hacer frente a deuda vencida con productores y proveedores, una deuda con Aserta derivada de avales ejecutados, las ejecuciones iniciadas por acreedores no adheridos y el vencimiento previsto para el pasado 19 de febrero. Además, ve en el plan una "perspectiva razonable de evitar el concurso y asegura la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo".

Refinanciación

En su momento, la empresa explicó que el plan comprendía la refinanciación, acordada por medio de un plan de reestructuración, incluye préstamos, instrumentos de circulante, pagarés MARF y avales. En abril, se adhirió al plan el titular de los pagarés MARF, por lo que la deuda pasó a tener los vencimientos y ser atendida de conformidad con lo previsto en el plan.

Holaluz cerró 2024 con unas pérdidas de 31,5 millones de euros, un 14% interanual más, y una deuda de 41,1 millones, frente a los 65,4 millones de un año antes por la cancelación de la línea de SEPA de 11,1 millones, líneas de crédito de dos millones no renovadas y la reducción del saldo pendiente de los pagarés emitidos en el MARF.