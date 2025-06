Un abogado da la solución para hacer el testamento sin un notario: "Escrito con mi propio puño y letra"

La forma más común y recomendada de hacer un testamento en España es ante un notario, quien se encarga de guiar y redactar el documento de acuerdo a la voluntad del interesado. No obstante, el futuro de los bienes y el uso que se haga de ellos también puede garantizarse con un documento escrito a mano y sin la presencia de un profesional del derecho.

El documento se nombra testamento ológrafo y tiene la ventaja de que se puede hacer de forma más rápida, económica y privada, aunque también presenta inconvenientes.

¿Cuándo hacer un testamento ológrafo?

“Si nos da mucha pereza ir al notario y otorgar un testamento o nos da miedo el coste, tenemos que saber que se puede hacer un testamento ológrafo, escrito a mano, firmado y con fecha. Tendría validez, salvo que se tendría que compulsar posteriormente ante notario”, señala José Manuel Hernández Benavente, fundador y director de Equi&Lex Abogados, desde su perfil en TikTok (@joseequilex).

Requisitos para hacer un testamento ológrafo

Además de estar escrito por la persona fallecida, la validez del testamento depende del cumplimiento de estos requisitos:

No puede otorgarse por menores de edad

Debe contener la fecha exacta en que se realizó

Si presenta modificaciones como palabras tachadas, corregidas o entre renglones, el testador debe indicar si valen o no con su firma.

El testamento ológrafo puede estar redactado en el idioma de la persona testadora, en caso de ser extranjero, y una vez fallecida, quien lo tenga en su poder deberá presentarlo ante notario en el plazo de 10 días, de lo contrario, será responsable de los daños y perjuicios que esto pueda ocasionar y deberá pagar una indemnización.

Inconvenientes e impugnación del testamento

Al igual que otros tipos de testamento, este también puede ser impugnado, además tiene el inconveniente de que al ser secreto no se conozca de su existencia, que no se pueda comprobar su autenticidad o no cumpla con los requisitos para su validez.

Tras el fallecimiento del testador y la presentación del testamento ológrafo deben realizarse varios trámites: comprobación de la autenticidad ante notario, presentación de testigos o prueba pericial caligráfica y emisión de acta notarial con el procedimiento realizado.

Si el resultado es positivo se establece la protocolización del escrito en los registros notariales, mientras que si es negativo no se autoriza el acta de protocolización y se archiva el documento.

Asimismo, es preciso tener en cuenta que si transcurren 5 años del fallecimiento del testador y no se ha procedido a realizar el proceso de su validación y apertura, el testamento ológrafo pierde validez.