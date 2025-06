El 75% de los españoles, en contra de la OPA de BBVA, según una encuesta encargada por Banco Sabadell

El 75% de los españoles se muestra en contra de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, según el Barómetro ante la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, elaborado por Zinklar en toda España a través de 1.100 entrevistas a particulares mayores de 18 años que tienen relación con alguna entidad financiera. El porcentaje de rechazo alcanza el 82% entre los clientes de Banco Sabadell y el 70% entre los de BBVA, y en Cataluña se sitúa en el 80%. Asimismo, el 71% de los clientes que tiene como banco principal a Banco Sabadell apunta que "consideraría cerrar su cuenta en la entidad resultante y cambiaría de banco". Por su parte, el responsable de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, ha vuelto ha recalcar que la unión entre ambas entidades sería "positiva" para el interés general, los clientes, los empleados, accionistas y para el conjunto de la sociedad y del país en el marco de su intervención en el 20 Encuentro Bancario, organizado por IESE y FTI Consulting, Belausteguigoitia ha recordado que el objetivo de la operación "es el del crecimiento y mejora de los servicios y funcionalidades para los clientes de ambas entidades".

El Barómetro ante la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell recoge que la principal causa de rechazo es que la operación "provocaría un impacto negativo directo en la sociedad" por razones como el acceso a los servicios bancarios, la exclusión financiera, la financiación de las empresas, las condiciones de los clientes, el crecimiento de la economía española o los empleados de ambas entidades.

Demora en la decisión

La demora de la operación, que la semana pasada se elevó al Consejo de Ministros, ha llevado a ambas entidades a enzarzarse en una batalla de declaraciones, publicidad y argumentaciones contrapuestas. Peio Belausteguigoitia, de BBVA, ha vuelto a insistir este mismo martes en las bondades de la operación y ha resaltado las autorizaciones que ya ha obtenido la operación, 27 en total, incluyendo españolas e internacionales. En especial, ha destacado las del Banco Central Europeo (BCE), que no puso objeciones en materia de solvencia de la entidad resultante de la operación, y la de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que llegó el pasado 30 de abril tras once meses de análisis y pasar dos fases de evaluación.

El directivo de BBVA ha afirmado que el análisis que realizó la CNMC fue "muy profundo, muy exhaustivo, muy independiente" y que la resolución fue "por unanimidad" de todos los miembros de la sala encargada de tomar la decisión, y con unos compromisos adquiridos por parte de BBVA que "van más allá de lo que es meramente la competencia y tocan aspectos de inclusión financiera, cohesión territorial o protección de los clientes".

Ha recordado algunos de estos remedies, como garantizar que no se cerrarán oficinas que tengan una distancia superior a 300 metros, que no se cerrarán en aquellos códigos postales que tengan una renta per cápita inferior a 10.000 euros, o que se mantendrá durante tres años, prorrogables a dos, las líneas de circulante de las pymes que procedan de Banco Sabadell.