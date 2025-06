Tea Shop crece un 17,4% y refuerza su expansión en España, Italia y Portugal

La cadena Tea Shop, especializada en té e infusiones a granel, registró un crecimiento del 17,4% en su último año fiscal, según ha informado este lunes la compañía, que inició su andadura en 1990, con la apertura de una primera tienda en Barcelona. En 2024, la firma realizó nuevas aperturas de establecimientos, entre los que destacan las de los centros comerciales La Maquinista (Barcelona), Gran Plaza 2 (Madrid) o Artea (Bilbao) y el de Orio Center (Milán). La compañía explica que duplicó sus ventas directas y triplicó su ebitda (beneficios antes de impuestos) en los últimos cuatro años y que "está acelerando su expansión en Europa con nuevos puntos de venta propios y franquiciados".

Durante el último año, la marca ha reforzado su presencia internacional mediante nuevas aperturas en mercados próximos como en Monza, ubicado en la región de Lombardía (Italia) y en espacios como Forum Coimbra (Portugal). Con estas incorporaciones, alcanza un total de 120 puntos de venta en los cuatro países donde opera. Asimismo, ha inaugurado un centro logístico en Italia para optimizar el servicio al 'retail' y al canal 'online'. Algunas de las tiendas también incorporan el formato 'tea bar,' un espacio de degustación para que el cliente pueda comprobar la calidad del producto. Todas ellas siguen el estándar característico de la firma, con diseños que combinan madera, ilustraciones de camelias y una estética cuidada.

Tea Shop, fundada por el sueco Per Sundmalm, actual presidente ejecutivo, ha contratado recientemente a la consultora Ineo Corporate para valorar opciones estratégicas que puedan suponer un mayor impulso al proyecto, así como para colaborar con el equipo directivo en el desarrollo de un plan estratégico y financiero. La dirección de la empresa la completan Jesús Velasco, socio de la compañía y director financiero, y Joaquín María López Rodríguez, director general desde 2021 y que el pasado abril se incorporó al capital de la compañía.

La sostenibilidad

El proyecto de Tea Shop, que se ha consolidado en un país eminentemente cafetero como es España, pero que en los últimos años ha sabido descubrir la amplia cultura tetera, se distingue también por hacer bandera de la sostenibilidad. Así, en los últimos años, ha lanzado un plan Plástico Cero, que le ha permitido eliminar 19 toneladas de plástico, sustituyendo materiales convencionales por alternativas biodegradables en productos y envases como pajitas, bolsas, vasos y embalajes, así como materiales que visten los puntos de venta.

También mantiene una alianza con Too Good To Go, mediante la cual se han salvado más de 13.000 paquetes de productos, evitando la emisión de 33 toneladas de CO₂ y fomentando la reducción del desperdicio alimentario, además de contribuir a una economía circular responsable. Otra de las iniciativas relevantes es Forest Friendly Teas, que promueve la recolección sostenible de tés en zonas salvajes de Asia. Además, de proteger la biodiversidad y evitar la tala de bosques, también genera un impacto social y económico positivo para las comunidades locales y próximas que elaboran los tés de manera artesanal y respetuosa con el entorno.