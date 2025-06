Illa escenifica el aval de patronales y sindicatos a sus "presupuestos a trozos"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificado este lunes en el Palau de la Generalitat el aval de las patronales y sindicatos catalanes a sus suplementos de crédito. Un acuerdo atado en paralelo con ERC y los Comuns que en pocas horas el Parlament aprobará y que sumará hasta 4.000 millones de euros a la capacidad de gobierno de los socialistas. Un balón de oxígeno que da "estabilidad" a su legislatura -"Hoy en día lanzar un mensaje de estabilidad es muy relevante", ha enfatizado- y simboliza su voluntad de "ambición y consenso", según ha enumerado Illa.

Las gestiones, negociaciones y cuentas de la consellera de Economia, Alícia Romero, han tenido prácticamente todas las características de unos presupuestos salvo el nombre. Negociaciones a varias bandas, ampliación de ingresos y la foto simbólica con los agentes sociales. "Da la sensación de que estamos haciendo un presupuesto a trozos", ha ironizado el líder de la UGT de Catalunya, Camil Ros. "A ver si el año que viene lo podamos hacer de manera integral", ha añadido.

Esta última ha tenido lugar este lunes, mediante la que Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT han dado su plácet a una batería de 72 medidas, la gran mayoría de ellas ya previamente acordadas con los socios de investidura y que incluyen refuerzos para inversiones industriales, agilización de burocracia para acelerar la instalación de parques eólicos y más efectivos para las oficinas de empleo, entre otros.

Tal como ya avanzó EL PERIÓDICO, el acuerdo incluye mantener las bonificaciones al transporte público durante todo el año, ampliar hasta 500 los orientadores laborales en nómina del SOC o incorporar hasta 100 profesionales para intermediar en las escuelas de formación profesional (FP) entre centros y empresas, entre otros.

Diálogo social

A diferencia de la pandemia, cuando la emergencia sanitaria dio lugar, entre otros, a una cascada de acuerdos entre las administraciones y los agentes sociales, las fotos de consenso van hoy en día muy caras. Con patronales y sindicatos enfrentados por leyes como la de la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, la posibilidad de que Illa pueda volver a posar y estampar su firma con los cuatro agentes sociales pinta complicado.

Lo ha logrado este lunes y patronales y sindicatos ya le han puesto deberes para de aquí unos meses. Quieren presupuestos para 2026. "Reclamamos que este año no vuelva a producirse lo que ha pasado en años anteriores", ha afirmado el presidente de Pimec, Antoni Cañete. No en vano, Catalunya suma dos años consecutivos en prórroga presupuestaria. "Nos hubiera gustado firmar unos presupuestos y no unos suplementos de crédito", ha coincidido la secretaria general de CCOO, Belén López.

Instan al president a negociarlos y a sus socios de investidura a acordarlos con margen suficiente para que entren en vigor y puedan aplicarlos. Sabedores que las 72 medidas rubricadas este lunes difícilmente podrán ejecutarse todas antes de que acabe el ejercicio. "Tendremos que hacer un sobreesfuerzo para ejecutar las medidas pactadas antes de finalizar el año, pero no tengan ninguna duda de que lo haremos", les ha dicho Illa.

Consensos complicados

"Lo hemos firmado por responsabilidad, es bueno para el país, todo lo que represente consenso es positivo", ha afirmado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Organización cuyos intereses, por el momento, están complicando más acuerdos de consenso, como el que pretende el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, en materia de prevención de riesgos laborales.

Sàmper pretende crear una figura de delegado territorial de prevención de riesgos, que por parejas visite las pymes para tratar de detectar posibles fallos de seguridad y asesorarlas sobre cómo mejorar en ese sentido. Foment se ha manifestado contrario a crear esta figura y este lunes su presidente ha vuelto a reafirmarse en ello. "Estamos radicalmente en contra, las empresas tienen suficiente capacidad para no incorporar a este agente", ha afirmado.