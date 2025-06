De Miguel (Cepyme) dice que pelearán con "uñas y dientes" para evitar que entre en vigor la reducción de jornada

La nueva presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha asegurado que desde la patronal pelearán con "uñas y dientes" para que la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas no llegue a aprobarse en el Congreso porque las empresas de menos diez trabajadores no van a poder soportarla. De esta manera se ha pronunciado durante un encuentro informativo organizado por Artículo 14. De Miguel ha recordado que el impacto económico de la reducción de jornada para las compañías será cercano al 7%, aunque las que más lo sufrirán serán las microempresas.

"Teniendo en cuenta que la empresa más pequeña tiene los beneficios en torno al 2%. Si tengo un beneficio de un 2% y me aumentan los gastos un 7%, tengo un 5%. Ahí sólo puedo hacer dos cosas: o incremento el coste final del precio del bien o servicio que ofrezco o tengo pérdidas, y si tengo pérdidas tengo que cerrar", ha expuesto, a la vez que ha recordado que en los últimos cuatro años se ha producido un crecimiento del 20% de los costes laborales.

Además, ha asegurado que sacar adelante la jornada de 37,5 horas en medio de la crisis arancelaria iniciada por Estados Unidos, que va a "ralentizar" ya de por si la economía, lastrará aún más a las pymes. "Lo que hay que hacer es bajar presión fiscal, bajar cotizaciones sociales, no aplicar las 37,5 horas, es decir, establecer medidas económicas que ayuden a toda la pyme a que pueda sobrellevar una situación como ésta", ha añadido. "Nosotros creemos que las 37 horas y media se tienen que negociar dentro del diálogo social, empresa y trabajador, sin interferencias de ningún gobierno de ningún tipo", ha añadido.

Reunión con Yolanda Díez

En este sentido, la presidenta de Cepyme ha trasladado su interés en reunirse con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como "con cualquiera que quiera sentarse" con la patronal de pymes, incluido Junts, para tratar la cuestión. "Vamos a pelear para que no esté nadie (...) porque España no puede con ello. Son 23.000 millones, esa cifra no la podemos ni asumir", ha destacado.

Por otro lado, sobre la mesa de diálogo social para transponer la directiva europea de salarios mínimos, Ángela de Miguel ha trasladado su oposición a la medida, que pelearán "en Europa y donde corresponda". "España ya está por encima del 60% del salario medio, que es la recomendación europea. Esa recomendación europea ya la hemos superado con creces", ha asegurado.