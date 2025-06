El patrocinio deportivo, clave en la visibilidad y la reputación del Ibex 35

¿Se imagina ver una camiseta de fútbol sin el logotipo de una aerolínea, un banco o una inmobiliaria? ¿El anuncio de un coche sin la aparición de una estrella del deporte como Rafa Nadal? "Cuando entramos en el baloncesto, buscábamos notoriedad y unir nuestra marca a valores como el trabajo en equipo, el liderazgo y la capacidad para saber ganar y perder. Endesa patrocina desde 2011 la Liga ACB y la Liga femenina de baloncesto, así como la federación española en todas las categorías, con una inversión de 100 millones desde entonces. Llegamos a ser dos años patrocinadores de la NBA y la Euroliga", cuenta Ignacio Asensi, responsable de patrocinios de la eléctrica que lidera José Bogas.

El deporte supone en España el 3,3% del PIB, genera 410.000 empleos y es un escaparate internacional de primera magnitud gracias a clubs como el Real Madrid y el FC Barcelona. Un ejemplo: en sus 40 año, el Museo del Barça se ha consolidado como el más visitado de Barcelona y Catalunya, siendo también el tercero más concurrido de España tras el Prado y el Reina Sofía de Madrid, y como el museo deportivo más importante del mundo.

Más allá de Madrid y Barça

Pero no todo es Madrid, Barça y fútbol en el deporte. "El patrocinio deportivo es una herramienta muy eficiente para las empresas que entienden esta práctica como una inversión estratégica. Aquellas marcas que abarcan múltiples territorios y categorías logran mantenerse en la mente del público, incluso entre quienes tienen un menor interés por el deporte", explica Carlos Cantó, CEO de la consultora SPSG y profesor en IE-Instituto de Empresa. Desde Endesa puntualizan que, como en otra inversión, se extrae una rentabilidad: por cada euro invertido recaudan entre tres y cinco, aunque otras fuentes apuntan que no todos los patrocinios funcionan del mismo modo y algunos incluso pueden no tener ese rendimiento.

Los principales objetivos del patrocinio son la visibilidad de la marca (85%) y mejorar la reputación (67%), según el Barómetro de patrocinio deportivo, elaborado por SPSG Consulting. El estudio, elaborado a través de 1.141 encuestas, señala que Iberdrola se asocia con el deporte femenino; Endesa se vincula más que ninguna otra con el baloncesto; Movistar está más ligada al ciclismo; Rolex y Kia, al tenis; Red Bull y el Banco Santander, a los deportes de motor, y Coca-Cola y Zúrich, al atletismo. Llama la atención, por ejemplo, que las respuestas asocien el BBVA y el Banco Santander con el fútbol pese a que ya no patrocinan La Liga. "La gente asocia una compañía con un deporte durante años, aunque ya no mantenga esos vínculos", añade Cantó.

El equipo Movistar, en la presentación de la Vuelta en Barcelona, este sábado. / ZOWY VOETEN

En 2024, el patrocinio deportivo alcanzó los 660,3 millones, el 5% del total de inversión publicitaria que se realiza en España, que llegó a los 13.080,8 millones, según la fuente de referencia sobre la actividad publicitaria española, InfoAdex. La cantidad representa un aumento del 17,1% respecto al año anterior. "El patrocinio deportivo ha evolucionado mucho en los últimos años: de dar dinero y olvidarte a algo más estructurado y más medible. Las marcas cada vez prefieren centrarse más en activaciones como es poner el logo de la marca en las redes sociales de un club o una competición, hacer un espot con los deportistas… que el propio patrocinio como tal", sostiene Dani Roca, vicepresidente para España y Latam de BlinkFire, una firma que se encarga de medir el impacto de las marcas en las redes sociales.

Los grandes animadores

¿Dónde invierten las grandes compañías españolas? ¿A qué destinan sus esfuerzos las empresas del Ibex 35? Los grandes animadores en esta materia son Iberdrola y CaixaBank, que aunque no desvelan sus cifras, cuentan con patrocinios en numerosos deportes que van desde el fútbol hasta la lucha canaria y la pelota vasca. El Comité Olímpico Español, la bandera del deporte nacional en el exterior, aglutina entre sus patrocinadores a cuatro compañías del Ibex 35, como son el Banco Santander, Iberdrola, Telefónica y Acciona, mientras que el Comité Paralímpico recibe el apoyo de Telefónica, Caixabank, Iberdrola e Iberia, entre otras grandes firmas como Loterías, ElPozo, Ilunion y Sanitas.

Caixabank, que preside Tomás Muniesa, mantiene en este momento 300 acuerdos de patrocinio deportivo. Es la entidad del fútbol español, pues invierte en 28 de los 42 equipos de fútbol masculino profesional, entre los que destacan el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis y el Valencia, y en 9 de los 16 clubs femeninos de Primera División. CaixaBank también es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto, de equipos como el Baskonia, el Valencia Basket, el Gran Canaria y el Estudiantes, así como de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, el Maratón de Valencia y el equipo de vela español Sail Team BCN.

"En fútbol generamos una gran notoriedad de marca por ser el deporte más seguido. A través de nuestro posicionamiento como el banco de los clubs de fútbol y sus aficiones, ofrecemos experiencias inolvidables a clientes que son fans del determinados colores y nos convertimos en el proveedor de servicios financieros de los clubs, con toda nuestra cartera de productos. En baloncesto apoyamos a las selecciones españolas en todas sus categorías; es un deporte de valores muy arraigados y que nos permite desarrollar por toda España el mayor programa de 3x3, gratuito y al aire libre del país", comentan desde la entidad. "A través del atletismo popular buscamos que los empleados practiquen deporte, fomentamos hábitos saludables y generamos orgullo de pertenencia a través de Runners CaixaBank. Todo ello patrocinando más de 60 pruebas atléticas de referencia en España que nos acercan al territorio y nos permiten conectar con la gente tanto en sus afinidades como en las necesidades locales", valoran.

Empresa Patrocinios / Asociaciones deportivas Acciona Open de España de Golf, COE Banco Sabadell Trofeo Conde de Godó, Vuelta al País Vasco, Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana Banco Santander Fórmula 1, COE, Rafa Nadal, Jon Rahm, Carlos Sainz, Real Federación Española de Balonmano, Kings League en México (Openbank) BBVA Liga de fútbol mexicana, CF Monterrey, Sultanes de Monterrey (béisbol), Medio Maratón de la Ciudad de México CaixaBank 300 acuerdos: Comité Paralímpico Español, Federación Española de Baloncesto, Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, 28 equipos masculinos de fútbol profesional, 9 clubs femeninos de Primera División, Maratón de Valencia, Sail Team BCN, Movistar Estudiantes Endesa Liga ACB, Liga femenina de baloncesto, Federación Española de Baloncesto Fluidra Real Federación Española de Natación, Federación Portuguesa de Natación, Federación Chilena de Natación, Liga Europea de Natación, CN Sabadell, CN Atlètic Barceloneta, CN Terrassa, PanamAquatics Grifols UEFA Women’s Champions League, UEFA Women’s Euro IAG (Iberia y Vueling) 15 deportistas olímpicos y paralímpicos, LaLiga, Real Federación Española de Fútbol, Federación Española de Baloncesto, Real Federación Española de Balonmano, Real Federación Española de Tenis, Athletic Club, Barcelona (masculino y femenino), Bilbao Basket, Federación Francesa de Rugby Iberdrola COE, Comité Paralímpico Español, 35 federaciones (como la de fútbol), 35 deportistas de élite (Carolina Marín, Paula Badosa, Alexia Putellas), un centenar de competiciones deportivas Inditex Queens League, Zara Athleticz Speed Run, Dubái Premier Padel P1 (Oysho), Women Padel (Oysho), estación de esquí Grandvalira (Oysho) Mapfre Copa del Rey y Copa de la Reina de fútbol, Copa del Rey de vela, Copa Libertadores, Real Federación Española de Tenis Puig Women’s America’s Cup, F1 Academy 2024 (Charlotte Tilbury) Repsol Toyota Gazoo Racing (Campeonato del Mundo de rallys), Repsol Toyota Rally Team, Toyota Gazoo Racing (rally Dakar), Gimnàstic de Tarragona, Athletic Club (Petronor) Sacyr Real Federación Española de Balonmano (masculina y femenina), Dani Molina (paratriatlón), Marta Martínez (natación paralímpica) Sin patrocinio Acciona Energía, Acerinox, ACS, Aena, Amadeus, ArcelorMittal, Bankinter, Cellnex Telecom, Enagás, Ferrovial, Indra, Inmobiliaria Colonial, Logista, Merlin Properties, Naturgy, Redeia, Rovi, Solaria Telefónica COE, Comité Paralímpico Español, Real Federación Española de Ciclismo, Real Federación Española de Deportes de Invierno, Movistar Medio Maratón Madrid, Movistar Estudiantes, Movistar Inter FS, Movistar Team, Rafa Nadal, Pau Gasol, Carolina Marín, Teresa Perales, Pedro Delgado, Chema Martínez, Gisela Pulido, Marcus Cooper, Lucas Eguibar Unicaja Real Madrid, Real Oviedo, Club Baloncesto Málaga, Club Voleibol Costa de Almería, estación de esquí Sierra Nevada, Unicaja Ultra Sierra Nevada, descenso del Sella, Basket 4 Life, pruebas de atletismo y ciclismo

Iberdrola también está ahí. La mayor energética española lleva, desde 2016, siendo el principal impulsor del deporte femenino. Actualmente, apoya a 35 federaciones nacionales, da nombre a más de 100 competiciones y patrocina a 36 deportistas de élite como Ona Carbonell, Carolina Marín, Alexia Putellas, María Pérez y Lydia Valentín. "En estos nueve años, nuestro compromiso ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más del 80%, hasta rozar las 820.000. Otro foco es el deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colaboramos con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para llevar a cabo su preparación y afrontar con garantías de éxito la participación en todas las competiciones", prosiguen desde la compañía. Pero Iberdrola no centra exclusivamente su patrocinio en las deportistas de élite y en las federadas. Por ello, celebra cada año los premios Iberdrola Supera, dotados con un total de 300.000 euros para repartir entre seis categorías.

Telefónica es otra de las firmas del Ibex 35 que mantiene un fuerte compromiso con el deporte y da nombre a clubs como el Movistar Team de ciclismo, la histórica escuadra que llegó a lucir los colores de Banesto en los años 90, el Estudiantes de baloncesto y el Inter Movistar de fútbol sala, que fundó en 1977 el mediático periodista radiofónico José María García. La teleco, a su vez, colabora con numerosos clubs como socio tecnológico, incluyendo al Atlético de Madrid, el Valencia Basket y el Unicaja, además del Maratón de Valencia, una labor que extiende al resto de patrocinados como el Movistar Team y la badmintonista Carolina Marín. "Agrupamos nuestros patrocinios deportivos en tres tipo de acciones, en función del objetivo que tenemos con cada uno de ellos: visibilidad y posicionamiento a través de la presencia como principales patrocinadores en equipos y competiciones; a través del desarrollo de nuestros deportistas, como una inspiración y un ejemplo para toda la sociedad con nombres como Rafa Nadal, Pau Gasol, Teresa Perales, Gisela Pulido y Pedro Delgado, y ya por último, con nuestras capacidades tecnológicas y de producción audiovisual para que el deporte progrese y esté más cerca de los aficionados. Por sus contenidos, Movistar Plus+ es una de las grandes plataformas televisivas que hay hoy, que además de emitir las mejores competiciones, desarrolla una labor editorial que muestra las historias humanas detrás de nuestros deportistas", indican desde la operadora de telefonía.

18 empresas sin patrocinio

Sin embargo, también hay grandes compañías del Ibex 35 que no mantienen grandes acuerdos publicitarios vinculados al deporte, como es el caso de Acerinox, ACS, Aena, Amadeus, ArcelorMittal, Bankinter, Cellnex, Enagás, Ferrovial, Indra, Logista, Colonial, Rovi, Merlin Properties, Naturgy, Redeia y Solaria. Por el contrario, alguno de los grandes anunciantes de entidades deportivas son multinacionales como Spotify (Barcelona), Fly Emirates (Real Madrid), Riyadh Air (Atlético de Madrid), Etihad Airways (Girona), Midea (Sevilla) y Digi (Rayo Vallecano). En la Liga ACB de baloncesto destacan patrocinadores que dan nombre a la entidad como el Unicaja de Málaga, el Baxi Manresa, el Casademont Zaragoza, el Morabanc Andorra, el UCAM Murcia y el Covirán Granada. También es común en el balonmano, con el Fraikin Granollers, el Abanca Ademar León y el Helvetia Anaitasuna; el rugby, con el VRAC Quesos Entrepinares y el Recoletas Burgos-Caja Rural, y el voleibol, con el Unicaja Costa de Almería y el Pamesa Teruel.

¿Qué hacen los gigantes del Ibex 35 Inditex, Banco Santander o BBVA? En el caso del grupo textil gallego, este ha orientado sus esfuerzos con una marca centrada en la mujer como Oysho, a través de patrocinios estratégicos y la creación de comunidades activas que promueven un estilo de vida saludable entre el público femenino: cuenta con entrenadores de fitness, barre, yoga, pilates y atletismo; patrocina eventos como la Queens League, la Carrera de la Mujer, el Medio Maratón de Formentera y el circuito Women Pádel, y cuenta con acuerdos con jugadoras profesionales de pádel como Alejandra Salazar, Sofia Araujo, Carmen Goenaga, Alix Collombon y Alejandra Alonso, y con atletas como Kaoutar Boulaid, Elena Loyo, Ingrid Pino, Edymar Brea, Emeline Delanis y otras 30 corredoras de alto nivel.

Pocos pero selectos

El Banco Santander, por su parte, mantiene un perfil de pocos acuerdos pero selectos: la F1; cuenta con embajadores como Jon Rahm, Rafa Nadal y Carlos Sainz, y su banca digital Openbank patrocina la Kings League de México. Un país en el que ha depositado sus esfuerzos BBVA, tras patrocinar la Liga entre 2008 y 2013 y la NBA casi una década con una inversión total de 300 millones, con acuerdos con la Liga de fútbol mexicana, el club de fútbol Rayados de Monterrey, el de béisbol Sultanes de Monterrey y el medio maratón de México.

Entre los últimos acuerdos figura el de Mapfre con la Federación Española de fútbol para ser patrocinador de la Copa del Rey y la Copa de la Reina los tres próximos años, aunque no ha llegado a trascender la cantidad. La RFEF espera facturar por patrocinios 81,4 millones este año, tras ingresar el pasado 76,2 millones, según las cuentas del organismo que preside Rafael Louzán. En fútbol también llama la atención la apuesta de Grifols, en medio de su crisis reputacional por Gotham, por la Champions League femenina y la Eurocopa femenina.

Sin embargo, como asegura el Barómetro de patrocinio deportivo, hay compañías a los que se asocia rápidamente con un deporte como Repsol con el motor, pese a que ahora ya no cuenta con el emblemático equipo oficial de Honda en MotoGP; Mapfre, con la vela; Fluidra, con la natación y el waterpolo; Sacyr, con el balonmano, y Acciona, con el golf al patrocinar el Open de España que se celebra en octubre en el Club de Campo Villa de Madrid.