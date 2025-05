BStartup alcanza las 100 inversiones y se consolida como referente en el ecosistema startup español

Desde su fundación en 2013, BStartup ha sabido detectar talento y apostar por modelos de negocio tecnológicos con alto potencial. Hoy, sus startups invertidas generan más de 4.200 empleos y facturan conjuntamente más de 600 millones de euros, impulsando la economía innovadora del país.

Pioneros donde otros no miraban

BStartup ha sido mucho más que capital. Ha sido visión. Con iniciativas como BStartup Health, Banco Sabadell fue pionero en respaldar startups del sector salud en fases clínicas tempranas. Su portfolio incluye proyectos en la lucha contra el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson o la prevención del ictus.

También supo adelantarse en sostenibilidad, apoyando empresas que transforman residuos alimentarios en proteína vegetal o desarrollan tecnologías para la industria energética limpia. E incluso ha apostado por tecnologías profundas (deep tech) como la inteligencia artificial, los datos o la computación cuántica.

Éxitos que avalan su apuesta

Entre las empresas que han confiado en BStartup se encuentran nombres ya consolidados como Signaturit, RedPoints, Incapto Coffee, Mondo, Qida o Inbrain Neuroelectronics. Una cartera diversa que demuestra que la innovación no tiene un único rostro, sino múltiples sectores y enfoques.

Solo un 17% de las compañías invertidas han cesado su actividad, una cifra excepcional que refleja el rigor en la selección y el acompañamiento constante que ofrece BStartup: estrategia, visibilidad y el respaldo de más de 140 años de experiencia bancaria.

Por todo ello, BStartup de Banco Sabadell participará como Global Partner en South Summit Madrid 2025, reafirmando su compromiso con el ecosistema emprendedor. El evento, que se celebrará del 4 al 6 de junio en La Nave de Madrid (C. Cifuentes, 5, Villaverde, 28021 Madrid) bajo el lema "In Motion", reunirá a más de 430 ponentes, 140 inversores y 17 unicornios de todo el mundo . BStartup ofrecerá asesoramiento especializado a startups y scaleups, presentará a algunas de sus empresas participadas y participará en paneles sobre financiación y crecimiento empresarial. Y es que Banco Sabadell no se detiene. Con el aumento de su ticket de inversión hasta 200.000 euros y un foco centrado en startups innovadoras del territorio español, la entidad reafirma su ambición de ser un actor transformador.

Mirando al futuro con más músculo inversor

“Alcanzar las 100 inversiones es un hito y una muestra tangible de nuestro compromiso con el emprendimiento innovador. Seguiremos acompañando a las startups, impulsando su crecimiento y facilitando su acceso a financiación y redes clave.” Yolanda Pérez, directora de BStartup

Además de BStartup, Sabadell impulsa fases posteriores a través de Sabadell Venture Capital y participa en fondos especializados como Asabys y Ship2B, afianzando su papel como única entidad financiera entre las cinco corporaciones españolas más comprometidas con las startups, según el ranking global de StartupBlink.