La incógnita sobre la reducción de jornada retrasa la subida salarial de más de un millón de catalanes

La revisión del salario de más de un millón de trabajadores catalanes está en vilo debido a las incertidumbres que ha levantado la ley para reducir la jornada laboral. La complicada aritmética parlamentaria y el rechazo de algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez a la norma hacen imposible determinar a día de hoy si la norma prosperará o no y si todas las compañías deberán reducir su horario al equivalente semanal de 37,5 horas. Esa incertidumbre provoca que la negociación de alrededor de cincuenta convenios colectivos, que rigen las condiciones de entre uno y 1,4 millones de asalariados catalanes, esté distorsionada y vaya con retraso.

El transporte de viajeros por carretera, la industria del vino, el comercio textil de la provincia de Barcelona, las pastelerias catalanas... Un total de 48 convenios colectivos de aplicación en Catalunya -ya sean estatales, autonómicos o provinciales- están actualmente en vías de negociación, ya sea porque su vigencia vence este año (la mayoría) o ya han vencido (una minoría), según datos recopilados por el sindicato CCOO. Sectores que aglutinan a 1,4 millones de asalariados. Solo en la hostelería, el sector de oficinas y despacho y la metalúrgia ya se juntan más de 700.000 personas y esos tres pliegos vencen esta año. Desde la patronal Pimec coinciden en el diagnósitco, si bien rebajan a un millón los empleados pendientes de esos acuerdos.

Si la norma no se desencalla antes de finalizar el año, es probable que todo ello arrastre y retrase las negociaciones y los salarios de hasta 1,4 millones de catalanes empiecen el 2026 congelados. El resultado parlamentario, es decir, si hay ley o no, también condicionará cuánto subirán los salarios a partir del año próximo. Los empresarios ya amenazan que si deben contratar a más gente para compensar las horas que se dejan de trabajar ofrecerán menores incrementos salariales.

La reducción de la jornada es una suerte de "elefante en la habitación", según coinciden en señalar distintos negociadores de convenios consultados. Por el momento se resisten a hablar de mesas paradas, pues van abordando otras cuestiones dentro del convenio. Pero esquivan lo mollar de las negociaciones, tiempo de trabajo y salarios, ante los recelos de los empresarios, que no quieren comprometerse hasta tener claros cuáles serán sus costes laborales a partir del año que viene.

El Ministerio de Trabajo reconoce que los costes laborales aumentarán un 6,7%

El propio Ministerio de Trabajo, en la memoria económica que acompaña al proyecto de ley, reconoce que las empresas deberán asumir un incremento de costes laborales por hora del 6,7%.

"La incertidumbre sobre cómo va a concluir la reducción de jornada está empezando a afectar seriamente la negociación de los convenios colectivos", alertó esta semana el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "Necesitamos dar certidumbre a la gente", apostilló la secretaria general del sindicato en Catalunya, Belén López. "La incertidumbre reguladora generada por esta reforma ha propiciado una situación de expectativa y ralentización en muchas mesas de negociación", coinciden desde la patronal Foment del Treball.

Amenaza de "otoño caliente"

"Ahora mismo estamos pendientes de si se acepta a trámite o no. Si no se acepta, el conflicto se trasladará a la negociación colectiva y puede generar un otoño caliente", declaró hace dos semanas el secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, durante las jornadas en las que cada año organiza el sindicato para dar instrucciones a sus negociadores.

Dos semanas después la situación no ha cambiado y el Gobierno ha vuelto a prorrogar el plazo de enmiendas para evitar llevar a votación la ley y que Junts materialice su enmienda a la totalidad. A día de hoy no hay fecha concreta de cuándo la mesa del Congreso someterá a votación la admisión a trámite o no de la ley, lo que daría comienzo al debate parlamentario, que no está previsto que de resultados hasta pasado verano.

"Si no se resuelven las incógnitas actuales sobre las diversas reformas que hay anunciadas - reducción de jornada, condiciones previsibles e indemnizaciones por despido- se dificulta la capacidad de tener certezas por las partes a la negociación colectiva, y esto siempre acaba afectando a la conflictividad", augura el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. Y es que, tal como avanzaba Ros, los sindicatos ya han alertado de que, si no prospera la ley que actualmente está encallada en el Congreso, activarán el 'modo protesta' y reclamarán en cada convenio que se reconozcan allí las 37,5 horas.

Alrededor de siete de cada 10 asalariados catalanes se pueden ver beneficiados por esa reducción horaria, según cálculos extraídos de las estadísticas de convenios del Ministerio de Trabajo. Lo que en términos absolutos se traduce en más de dos millones de catalanes y hasta 12 millones de trabajadores en toda España.