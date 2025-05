Se jubiló con 52 años tras una gran herencia, pero ahora busca trabajo: “No tener sueldo me da ansiedad”

Jubilarse joven es un sueño compartido por millones de personas, pero para Walter Green, un exprofesional de las tecnologías de la información en Arkansas, la realidad ha sido más compleja de lo esperado. Tras recibir una herencia de más de seis cifras y con más de 30 años cotizados en la Seguridad Social americana, tomó la decisión de retirarse del mundo laboral a los 52 años. Hoy, apenas un año después, reconoce que su situación financiera no es tan holgada como pensaba.

“Quería dejar de trabajar cuando todavía era joven y tenía buena salud”, explica Green en una entrevista con Business Insider. No obstante, aunque cobra una “generosa pensión”, sus cálculos financieros no contemplaban todos los imprevistos. De hecho, actualmente asegura que solo tiene ahorros suficientes en su cuenta para mantener su seguridad económica durante 12 meses.

Un retiro anticipado basado en números... y emociones

Walter comenzó su jubilación con entusiasmo, planificando sus gastos cuidadosamente. Utiliza apps como YNAB, Boldin o FI Calc para organizar sus finanzas y seguir estrategias como la conocida “regla del 4%”. Aun así, los gastos cotidianos —alimentación, seguros, transporte, servicios básicos y salud veterinaria— le han obligado a reevaluar su estrategia.

“Tengo días tranquilos, disfruto mi tiempo libre, pero no tener un sueldo me genera ansiedad”, confiesa. Esta tensión financiera se ve intensificada por el hecho de que su esposa no trabaja y tienen tres hijos menores a su cargo.

Una buena planificación financiera es fundamental para plantear una jubilación anticipada / Alba Villar

¿Jubilarse o reinventarse?

Green no se arrepiente de haber pedido la jubilación anticipada, pero ya considera volver al trabajo, aunque sea en un formato más flexible. “Una jubilación anticipada no es dejar de trabajar, es reinventar la vida activa”, afirma. Ahora, su objetivo es encontrar un empleo a tiempo parcial o freelance que le proporcione no solo ingresos, sino también propósito.

Su única condición: aceptar solo proyectos con sentido vocacional, idealmente como programador o informático. Para él, el retiro no es un punto final, sino el comienzo de una etapa distinta, en la que el bienestar mental y la estabilidad económica deben ir de la mano.

Lecciones para quienes sueñan con una jubilación temprana

La experiencia de Walter Green pone en evidencia un dilema común: el desfase entre los ideales de libertad financiera y las realidades cambiantes de la economía y la vida familiar. Aunque tenía claro que quería retirarse a los 65 o 70, la muerte de sus padres lo empujó a adelantar esa decisión, un giro que ahora lo lleva a replantearse muchas cosas.

“Antes de jubilarme, calculé lo que necesitaba para cubrir mis necesidades básicas y permitirme algún capricho, pero siempre supe que los planes deben ser flexibles”, reflexiona. En su caso, la jubilación temprana fue viable a corto plazo, pero mantenerla en el tiempo requiere una planificación constante y, quizás, volver a generar ingresos.