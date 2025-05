Staffan Schüberg (Esteve), ante la amenaza de aranceles: "Es muy posible que empecemos a producir en EEUU"

La farmacéutica catalana Esteve está donde quería estar. Su plan de centrarse en los fármacos para enfermedades minoritarias está muy avanzando y, en consecuencia, su negocio crece lento, pero firme. Ahora, la idea es coger músculo en sus dos grandes actividades: la venta de fármacos de nicho y la producción de principios activos para otros (CMDO). Y, contra todo pronóstico, la tormenta desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría hacer que el país norteamericano fuera una de las respuestas, según cuenta a EL PERIÓDICO, su consejero delegado, Staffan Schüberg.

Tras la presentación de resultados, tengo la impresión de que Esteve está en un punto de inflexión. Ha alcanzado sus objetivos y ahora tiene que buscar el modo de volver a crecer más rápido.

Correcto.

¿Empieza, entones, un nuevo plan estratégico?

Es que el actual no tiene final. Se trata de construir un negocio sostenible. El negocio genera suficientes fondos para invertir en CMDO y que continúe creciendo gracias a la tecnología, y en Farma, para que podamos hacer lo que llamamos búsqueda y desarrollo [localizar tratamientos en fase avanzada y encargarse de su llegada al mercado]. Antes, las ruedas no giraban. Ahora, ambas ruedas giran, eso nos hace ser optimistas en cuanto a lo que viene.

Ha pasado un año desde la compra de HRA Pharma a Perrigo, ¿Cómo ha sido la integración?

Muy bien, es una empresa hecha para nosotros. Nunca la compramos con intención de mantenerla, así que estos productos y personas ya se han integrado a Esteve. Ahora lo que estamos haciendo es asegurarnos de que estos productos estén cuidados, que tenemos aceso a los pacientes y que aprovechamos cada oportunidad de crecimiento para estos tres productos que compramos.

¿Sabremos pronto de alguna otra adquisición del estilo?

Se está haciendo mucho trabajo, tanto para el negocio de CMDO como para el negocio farmacéutico. Estamos trabajando en muchas adquisiciones potenciales. No puedo garantizar nada, porque nunca sabes en qué acabará, pero hay mucho movimiento. Mi predicción es que comunicaremos cosas este año.

¿Mira hacia algún tipo de sector concreto, en el caso de la compra de tratamientos avanzados?

En Esteve nos centramos en el segmento altamente especializado. Si trabajas en una fase muy inicial de la investigación y el desarrollo, es muy importante que entiendas lo que subyace en una enfermedad y como tratarla, pero como nosotros adquirimos en una fase más avanzada del desarrollo del fármaco, lidiamos más con los riegos regulatorios o de acceso al mercado. Tenemos que entender el mercado, que es básicamente servir a pocos pacientes con necesidades muy altas.

¿No es un mercado más arriesgado que ir a los fármacos de masas?

Yo lo veo justo al revés. Creo que es menos arriesgado en tanto que si vendes un producto para la alergia, por poner un ejemplo cualquiera, estarás expuesto a las autoridades y habrá mucha presión en los precios porque son muchos los productos en el mercado. Cuando eres el único que puedes ayudar a estos pacientes, tienes negociaciones mucho más productivas respecto a los precios con las autoridades. En la mayoría de productos que tenemos, somos los únicos que podemos ayudar a estos pacientes.

Comentó en la presentación de resultados que por el tamaño de su negocio en EEUU no cree que le vayan a afectar mucho unos hipotéticos aranceles. ¿Le preocupa, en cambio, la inestabilidad geopolítica y económica?

No creo que ningún negocio en el mundo sea un fan de los aranceles, pero si miras a la industria farmacéutica en concreto, Donald Trump está tratando de lograr dos cosas. Primero, quiere abordar el tema de los precios en Estados Unidos y quiere hacerlo en los segmentos que controla, que es el sistema público (Medicare y Medicaid). Quiere abordar la ineficiencia de sus precios, porque hay mucha diferencia entre el precio bruto y neto. En el mercado privado, que es la mayoría, el precio es libre, así que no creo que pueda cambiar nada. Entonces, lo que quieren lograr es tener más fabricación en los Estados Unidos. Lo que estamos mirando ahora es si podemos ser parte de esto.

¿Fabricar allí?

Es muy posible, pensando en el futuro, que empecemos a producir allí.

¿No le da algo de miedo, tener un plan así en el horizonte, viendo como se va complicando el mercado?

Cuando fabricas productos farmacéuticos, todo empieza con la materia prima. Son materiales químicos que, en un 99,9% están producidos en China e India. No hay un producto farmacéutico en el mundo que no toque China e India en algún momento. A continuación vienen los productos intermedios, cuando coges esos químicos y produces un producto intermedio que, en un porcentaje muy alto, tipo en un 50%, ocurre en China e India. Y luego tienes el ingrediente activo, que es de lo que hablamos nosotros. El problema, precisamente, es que no sabemos qué ocurrirá. ¿Atacarán a la fase final? ¿Van a ir a por toda la cadena? Nadie sabe qué pasará.