Bruselas diagnostica el mercado de vivienda en Barcelona: "Pagamos el precio de una falta de políticas continuadas"

Sobre la prohibición del alquiler de pisos turísticos y la figura de Airbnb. Sobre si la fragmentación de competencias en múltiples organismos dificulta la legislación en materia de vivienda. Sobre si es preferible optar por medidas restrictivas o fomentar la colaboración público-privada.

Es decir, sobre todas las cuestiones que la delegación de la comisión especial parlamentaria de la Unión Europea (UE) ha venido a tratar en Barcelona y Badalona, su presidenta —la italiana Irene Tinagli, que pertenece a la Alianza de los Socialdemócratas y es miembro del Partito Democratico en su país— ha repetido la misma respuesta: "No venimos con una receta cerrada. Nuestro papel es profundizar en una cuestión compleja, que afecta a muchas dimensiones. Es demasiado pronto para hacer un análisis de impacto".

Las competencias de la UE no entran en vivienda

Tinagli ha atendido hoy a los medios en la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, con el objetivo de dar una valoración sobre la primera visita oficial de esta comisión especial. La voluntad de consenso y la ambigüedad han presidido todas sus explicaciones. Y es que desde la Unión no tienen competencias para legislar de forma directa sobre el sector habitacional.

"No somos un tribunal y no traemos un veredicto", ha subrayado la presidenta, para después recordar que no por ello su papel es menos importante: "Europa no puede decidir si un país o una ciudad debe controlar precios. Lo que sí puede hacer es movilizar recursos, incentivar inversiones". Ya lo hicieron durante el covid, ha destacado, cuando lanzaron los fondos Next Generation, dotados con 750.000 millones de euros para ayudar a los países miembros. "Gracias a ellos hemos recuperado en dos años el PIB perdido".

Irene Tinagli, presidenta de la comisión sobre vivienda en el Parlamento Europeo, junto al resto de la Delegación esta mañana durante la reunión con los investigadores / Oficina del Parlamento Europeo en Barcleona

Regulación y falta de oferta

Sobre la falta de oferta no hay dudas. Y entre todos los tipos de demandas, la de satisfacer la oferta de vivienda accesible es la primordial. "Es el resultado de un proceso de muchos años. Lo que estamos viendo hoy es la consecuencia de una falta de políticas habitacionales sostenidas" ha recalcado. La presidenta ha trasladado que durante estos días se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los alcaldes accedan directamente a fondos europeos. "Sería algo novedoso, que marcaría un antes y un después en la forma de pensar las políticas urbanas".

En este contexto, hay grupos partidarios de una mayor intervención y otros que no. La visita de la comisión no ha tratado la posibilidad de limitar el acceso de los fondos de inversión al mercado de la vivienda, algo que desde la alianza de la que es parte Diana Riba (ERC), sí defienden. Este tema lo abordarán durante los próximos meses desde Bruselas. "Probablemente, lo ideal sea un equilibrio entre ambos enfoques [regulación vs colaboración público-privada]", ha señalado Tinagli.

Barcelona es seleccionada por el turismo

La visita de la comisión especial marca el primer desplazamiento sobre el terreno de este grupo parlamentario, constituido en enero de 2025. Su objetivo es elaborar un informe con propuestas legislativas y financieras que orienten a los Estados miembros hacia el acceso universal a una vivienda digna, asequible y sostenible. "Cada región tiene sus particularidades y no puede imponerse una ley homogénea. En Finlandia el precio de la vivienda sólo ha subido un 5% en los últimos diez años, mientras que en Lituania, Chequia o Portugal han subido más del doble" explicaba hace unos días Sergi Barrera, director de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona a EL PERIÓDICO.

Se trata de una comisión temporal (su trabajo finalizará a finales de este año), integrada por eurodiputados de diferentes grupos políticos y que ha escogido la capital catalana como punto de partida de su gira europea. Esta semana, del 26 al 28 de mayo, la delegación ha tratado de entender sobre el terreno los efectos del encarecimiento del alquiler, la escasez de vivienda pública y el impacto del turismo en el mercado inmobiliario, tres factores que han hecho de Barcelona uno de los epicentros europeos de esta crisis.

Barcelona, además, ha sido pionera en políticas públicas de intervención en el mercado, lo que la convierte en un laboratorio urbano de interés para Bruselas. "Uno de los objetivos de esta misión es identificar buenas prácticas que puedan inspirar a otras ciudades europeas con problemas similares", ha explicado la presidenta.

Sin embargo, cuando se le ha preguntado acerca de la prohibición de otorgar licencias a apartamentos turísticos, Tinagli ha repetido que "no hay una solución única", aunque admite que una ciudad "con alta presión turística suele tener más dificultades para garantizar una renta accesible", y ha excluido el turismo hotelero de esa ecuación. "Hablamos del turismo que desplaza el uso residencial de la vivienda", remarcó.

Viena será el próximo destino

La comisión especial de vivienda prevé desplazarse al menos a otras tres ciudades europeas. Viena será la siguiente parada, prevista para el mes de julio. Al final del proceso, la comisión deberá presentar un informe final que incorpore todas las voces recogidas en el camino.

El documento será discutido en el pleno de la Eurocámara y podrá dar lugar a futuras propuestas legislativas o mecanismos de financiación específicos. Sin embargo, el margen de acción institucional de la UE en este ámbito sigue siendo limitado: la vivienda es una competencia nacional, lo que deja a las instituciones europeas en un papel de coordinación, apoyo y recomendación. "Sabemos que la fragmentación de competencias complica las respuestas, pero estamos avanzando de forma gradual".

A pesar de ello, Irene Tinagli ha recordado desde la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona que “la presión política e institucional que puede ejercer Bruselas no debe subestimarse. Durante la pandemia ocurrió lo mismo con la sanidad, y hoy está ocurriendo con la vivienda”.