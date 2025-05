Miguel Benito, abogado experto en derecho laboral, expone cómo muchas empresas manipulan la carta de despido

En España el despido no es libre y solo puede estar motivado por causas legales y justificadas, por lo que muchos empleadores terminan la relación laboral por razones que, aunque tipificadas en la ley, no se ajustan a la situación del trabajador; pero ¿qué hacer en esos casos?

El abogado experto en derecho laboral, Miguel Benito, comenta que en muchas ocasiones recibe en su despacho a empleados enfadados porque han sido despedidos por “motivos totalmente exagerados o directamente falsos”, según refleja la propia carta de despido.

¿Qué hacer si el despido no está justificado?

Las empresas asumen esta conducta porque solo pueden “despedir a alguien por una serie de causas recogidas previamente en la ley”, la que también los obliga a entregar una carta de despido, explica el experto en un vídeo publicado en su canal de TikTok (@empleado_informado).

“Si no existe un motivo de despido verdadero que se pueda poner, como por ejemplo: ‘Oye, mira, es que esta persona no me cae bien’, porque no es un motivo de despido recogido por la ley, tienen que poner otra cosa que trate de justificar el despido para evitarse mayores problemas legales”, dice.

En estos casos, “la persona va a ganar su despido y le van a tener que readmitir o pagarle una indemnización”, porque los argumentos no son ciertos o no se pueden justificar, indica el abogado.

¿Cuáles son las causas de despido?

Los despidos pueden clasificarse como procedentes o improcedentes. Los primeros se producen cuando el empleador tiene una causa justificada y legalmente válida para terminar la relación laboral con el empleado y los segundos, cuando no se puede justificar legalmente la terminación de contrato. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social recoge varias tipologías al respecto.

Despido colectivo

También como ERE (Expediente de Regulación de Empleo) es una decisión drástica de la empresa que responde a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se produce cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.

Despido por causas objetivas legalmente procedentes

El contrato podrá extinguirse por alguna de las siguientes causas: ineptitud del trabajador, falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas en su puesto de trabajo, faltas de asistencia al trabajo e insuficiencia de consignación presupuestaria para la ejecución de planes y programas públicos.

Despidos por causas objetivas del trabajador debido a causas justificadas

En este caso, el trabajador puede solicitar la extinción del contrato de trabajo y percibir las correspondientes indemnizaciones por despido improcedente debido a la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado y cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor.

Despido disciplinario

Es la extinción del contrato de trabajo por decisión del empresario basada en un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones del trabajador motivado por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia, transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

Además de disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado, embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en la actividad laboral y el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

¿Qué hacer ante un despido improcedente?

Si no estás de acuerdo con la carta de despido o el finiquito, desde UGT señalan que tienes 20 días hábiles de plazo, desde la comunicación del cese, para presentar una demanda o papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación y pedir que el despido sea declarado nulo o improcedente.

Tras este paso y de no llegar a un acuerdo entre las partes, puedes presentar la demanda ante el Juzgado de lo Social, antes de 20 días hábiles, y el juez será quien califique el despido y comunicará si está ajustado o no a lo establecido por ley.