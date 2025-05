Illa, ante la opa de BBVA-Sabadell al Consejo de Ministros: "Las empresas y las familias catalanas deben tener una oferta bancaria justa"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que "las empresas y familias catalanas deben seguir teniendo una oferta bancaria justa, adecuada a las necesidades de su territorio", ante la decisión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de elevar la oferta de compra (opa) de BBVA sobre el Sabadell al Consejo de Ministros, según ha manifestado el dirigente en su cuenta de X. Illa ha recordado que la posición del Govern ante la operación continúa siendo la misma: "Defendemos una competencia equilibrada". El president ha asegurado que "seguirá defendiendo los intereses de Cataluña, con plena confianza en el buen momento económico del país".

Ambas entidades involucradas en la operación también se han pronunciado tras la decisión de Cuerpo. Mientras que el Sabadell ha asegurado que siguen "centrados en maximizar la creación de valor con un proyecto sólido y creíble", BBVA ha vuelto a resaltar que la operación "es buena para interés general de Cataluña, España y Europa" y ha recalcado que la entidad ha asumido "unos compromisos sin precedentes en el sector financiero español". Bruselas, por su parte, se ha mostrado desfavorable a que el Ejecutivo bloquee la operación y vigila que su decisión de ajuste a la legislación, según recoge la agencia Europa Press.

Illa ya había expresado anteriormente su rechazado a la opa que BBVA quiere lanzar sobre el Sabadell durante la reunión del Cercle d'Economia, en la que aseguró que esperaba "que no saliera adelante". Fuentes de Banc Sabadell han apuntado que, en el marco de la consulta pública abierta por el Ministerio de Economía, distintas organizaciones "han mostrado un interés genuino en las consecuencias de esta operación". La entidad vasca, en cambio, ha vuelto a poner énfasis en que la unión de ambas compañías permitirá poner en marcha un proyecto de crecimiento que aumentará la capacidad de financiación a empresas y hogares en 5.000 millones de euros adicionales cada año, según han indicado fuentes del banco.

BBVA cuenta con el visto bueno de Bruselas. La Comisión Europea "no ve motivos" para que el Gobierno bloquee o rechace la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre el Sabadell y vigilará cualquier decisión que adopte se ajuste a normativa europea. De esta forma, la Comisión Europa "no está al tanto de ninguna razón que pueda justificar rechazar o bloquear la transacción", detallan las fuentes comunitarias consultadas por Europa Press. Por lo tanto, Bruselas espera que el Gobierno se alinee con el BCE y la CNMC y apruebe la opa. "La Comisión está vigilando la compatibilidad de las acciones del Gobierno español con la legislación de la Unión Europea y no dudará en usar sus poderes como guardián de los Tratados", detallan las fuentes consultadas por la agencia Europa Press. Bruselas espera que haya "consistencia" entre el apoyo oficial de los Estados miembros a la Unión Bancaria y sus políticas nacionales sobre consolidación bancaria.

Sin embargo, la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell ha puesto en valor que el Ministerio de Economía haya decidido elevar al Consejo de Ministros la opa presentada por el BBVA por el banco. "Esta decisión confirma la extraordinaria complejidad de una operación que trasciende los límites de la competencia bancaria y alcanza cuestiones de carácter social", han señalado los accionistas minoritarios de la entidad en un comunicado emitido este martes. Esta asociación ha manifestado desde el primer momento su "profunda preocupación" por los efectos de una integración forzada con BBVA para los accionistas, los trabajadores, clientes y el tejido empresarial, especialmente en los territorios en los que Banc Sabadell tiene un gran arraigo territorial.

La presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha afirmado que el Gobierno debe decir "no" a la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre Banc Sabadell, después de que este martes el Ministerio de Economía haya elevado la cuestión al Consejo de Ministros. Albiach ha señalado en su cuenta de X que la operación supondrá "más concentración de poder, menos crédito o la destrucción de puestos de trabajo".

El Consejo de Ministros tiene la última palabra

Carlos Cuerpo ha decidido este martes elevar al Consejo de Ministros la operación, lo que abre la puerta a que el Gobierno le pueda imponer unas condiciones que hagan a la entidad de origen vasco desistir o provoquen que los accionistas del Sabadell rechacen su propuesta. Es lo que desean el banco vallesano, buena parte de la sociedad catalana y un buen número de asociaciones empresariales y sindicales. Sin embargo, no está nada claro el margen legal que tendría el Ejecutivo para ello, con lo que tampoco es descartable un desenlace positivo para el BBVA, como se empieza a temer en el entorno político catalán.

Cuerpo, en esta línea, ha subrayado que la medida que ha adoptado "no prejuzga la decisión que vaya a tomar en su momento" el Gobierno, informa Juan Ruiz Sierra. "El Consejo de Ministros tiene que tomar en consideración si hay motivos de interés general que puedan verse afectados y que puedan llevar al establecimiento de condiciones adicionales. No se trata de endurecer o de ablandar las condiciones (ya fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), sino simplemente de considerar si hay razones de interés general distintas de las de competencia que justifiquen la imposición de condiciones o de restricciones adicionales", ha dejado abierto.

El ministro tenía 15 días laborables, hasta este martes, para decidir si dejaba avanzar la operación (con los compromisos pactados entre el BBVA y la CNMC para disipar los perjuicios que podría acarrear la integración a ojos de Competencia) o la elevaba al Consejo de Ministros. Entre los diferentes actores de la operación se daba esta última como la opción más probable, sobre todo después de que el Gobierno decidiese realizar una inédita consulta pública sobre la operación. Dicha consulta ha sido ampliamente interpretada como una maniobra del Ejecutivo para armarse de argumentos con los que justificar su intervención.