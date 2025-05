La opa del BBVA sobre el Banc Sabadell destruiría 3.200 empleos en Catalunya, según la UGT

La opa del BBVA sobre el Banc Sabadell podría destruir entre 2.400 y 3.200 empleos en Catalunya y entre 170 y 260 oficinas cerradas, fruto de la supresión de duplicidades en caso de que la primera entidad bancaria acabara absorbiendo a la segunda. Este es el cálculo realizado por el sindicato UGT, que este lunes ha salido en rueda de prensa para alertar de la "destrucción masiva" de ocupación de calidad, que se cebaría especialmente en las oficinas catalanas y que ahondaría la concentración bancaria que experimenta la economía española, que es la quinta con menos empleados bancarios de toda la Unión Europea.

El BBVA está queriendo desvincular la opa de una potencial batería de despidos. Así lo manifestó en una reciente entrevista en EL PERIÓDICO su presidente, Carlos Torres. La opa "es una operación que no está planteada como de reducción de empleo, sino de crecimiento. De hacer un banco mejor, no más pequeño. Las dos entidades ya hemos acometido procesos de reestructuración de personal muy relevantes hace cuatro años, lo que cambia enormemente la dimensión del frente de personal respecto a operaciones precedentes", afirmó. Los sindicatos, no obstante, no se fían.

De la misma manera que las patronales y entidades empresariales catalanas han sido especialmente activas a la hora de manifestar su rechazo a una operación que, a su parecer, complicaría la financiación para las pymes y alejaría uno de los centros de poder económico y decisorio de Catalunya, los sindicatos también quieren decir la suya. Y esta es contraria a la opa: "La fusión entre el BBVA y el Banc Sabadell conlleva riesgos estructurales graves para la sociedad".

Ya desde las confederaciones mandaron a la CNMC hace unos meses una carta conjunta en la que alertaban que la opa podría destruir hasta 10.500 empleos en toda España. Este lunes, desde la UGT han aterrizado ese cálculo macro a nivel catalán y estiman que alrededor del 30% de ese agujero se localizará en Catalunya, uno de los territorios -por histórica presencia del Banc Sabadell- más afectados junto a Valencia.

Desde la UGT han alertado de ese impacto directo, pero también de un indirecto que podría doblar la afectación ocupacional. "Los empleos que desaparecen son también sueldos que se dejan de gastar al comercio local, ingresos que pierde la hacienda pública y capacidad de consumo que se reduce. Todo ello genera un círculo negativo que afecta la cohesión social, el equilibrio territorial y el modelo económico plural", han afirmado desde la central.

Las distintas y sucesivas operaciones de fusión y adquisición que ha habido en España durante las últimas décadas -la última grande fue de La Caixa y Bankia- ha ido adelgazando el volumen de empleo del sector bancario. Respecto a la crisis del 2008, la banca ha pasado de emplear a 601 personas por cada 100.000 habitantes, a 335 personas. La media actual de la zona euro es de 504 personas y España ostenta la quinta posición de los países con menos trabajadores bancarios por habitante de todo el Viejo Continente.

Esa alta concentración bancaria que ilustra esa poca presencia de empleados bancarios es uno de los principales argumentos de los detractores de la operación, que temen la banca que quedaría si el BBVA absorbe al Banc Sabadell. Y es que, en ese escenario, más del 74% del mercado bancario español quedaría en manos de tres entitades. "Consolida un modelo altamente oligopolístico, uno de los más concentrados de Europa", han alertado desde la UGT.

Menos empleados, menos oficinas y peor atención

Menos empleados para sostener el servicio bancario que repercute en una peor atención presencial -o más escasa en los municipios más pequeños y remotos- y en una mayor sobrecarga de los profesionales que siguen activos. "La escasez de recursos humanos conlleva una sobrecarga de tareas, objetivos inalcanzables y una pérdida de calidad tanto en la atención al cliente como en la propia experiencia laboral", han afirmado desde la UGT.

La central ha estimado que la opa derivaría en la supresión por duplicidad de entre 600 y 900 oficinas en toda España, de las que entre 170 y 260 estarían en Catalunya.