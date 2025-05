Cómo anular seguros bancarios, la recomendación de un experto “sin tener que ir a los juzgados”

Para recibir una tarjeta, un préstamo o una hipoteca los bancos suelen establecer un requisito adicional: la obligación de contratar un seguro. Todos sabemos que si no los aceptas no te conceden la solicitud, señala el abogado Sergio Nogués, quien alerta que esta situación puede empezar a cambiar porque en los juzgados se están anulando esos seguros, incluso es posible revertirla sin presentar una demanda.

¿Seguros obligatorios?

Desde su canal de TikTok (@sergio_nogues) comenta el caso de un cliente que para solicitar una hipoteca tuvo que aceptar un seguro de protección de pagos, condición muy habitual para ese trámite y para préstamos que no sean hipotecarios (5.000, 10.000 o 30.000 euros). Además, es un reclamo de las entidades financieras para otorgar tarjetas de todo tipo como la de Carrefour o Ikea.

“Es muy probable que en las propias hipotecas, en los propios contratos que te den del préstamo o de la tarjeta ponga que no es un seguro obligatorio, pero todos sabemos que si no aceptas no te dan el préstamo, no te dan la tarjeta o no te dan la hipoteca”, de ahí que se consideren como seguros obligatorios.

Un arma contra los seguros

Sin embargo, el abogado explica que tras enviar un burofax formal por parte de su despacho a la entidad Eurocaja Rural y a la aseguradora implicada (CNP Seguros) se logró eliminar el seguro sin tener que ir al juzgado. Además, la aseguradora va a devolver el dinero abonado por el afectado, que asciende a la suma de 1.751,06 euros.

Saben que en los juzgados se están anulando, precisamente por ser abusivos y por imponer un precio mayor a la hipoteca, la tarjeta o al préstamo solicitado, dice, y precisa que cuando se trata de una tarjeta revolving esos seguros generan a su vez intereses que aumentan la cantidad a devolver.

Nogués también afirma que muchas veces en el contrato está incluido el seguro y no se informa de él. Luego de firmar y revisar los pagos aparece un concepto que se llama seguro, asegurado o depósito, y es una cantidad mensual que te descuentan.

Aunque los abogados comienzan a ganar juicios relacionados con la materia y esta revelación puede cambiar la situación para miles de personas, corresponde también a los usuarios estar informados de sus derechos y exigir su cumplimiento por parte de las entidades bancarias.