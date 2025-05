Un laboratorio para gestionar el turismo

La catedral de Palma, rodeada de turistas, vista desde el parque del mar / Laura G.Guerra

En los años 50 empezó a desarrollarse el turismo de masas en Europa. La predecesora de la agencia de viajes Thomson Holidays inició los vuelos regulares de turistas a la isla de Mallorca, el destino más deseado desde el norte de Europa. Tal como cuenta David Abulafia en El gran mar, "Mallorca se convirtió en el primer objetivo del incipiente turismo por avión". El historiador británico recuerda que, entre 1960 y 1973, el número de visitantes anuales a Mallorca pasó de 600.000 a 3.600.000. "Se crearon de la nada para el sector turístico poblaciones completas de cemento como Palma Nova", señala.

Mallorca fue también, primero, objeto de deseo de los viajes de novios desde la Península. Entre ellos, el de mis padres en 1956, que cogieron el primer avión de su vida para volar a Palma. Más tarde ya pasó a ser el destino favorito de los viajes de fin de curso. En mi caso, nos llevaron en la primavera de 1981 para celebrar el fin de la EGB. Nos alojamos en El Arenal, espantoso ejemplo de cemento turístico frente a la playa, y mezclamos el viaje cultural con las primeras salidas nocturnas, controladas por los maestros, a alguna discoteca. Mallorca y, con ella, el resto de las islas Baleares, cada una con su propia idiosincrasia, se convirtieron en el gran polo turístico de Europa. Hasta hoy.

Hay datos que dan qué pensar. El aeropuerto de Palma recibió 33,2 millones de pasajeros en 2024, un nuevo récord, que lo situó como el 14º aeropuerto de Europa y el tercero del país tras Barajas y El Prat. Para una población de 966.000 habitantes y una superficie de 3.640 kilómetros cuadrados, ¿a quién le extraña que se discuta sobre la sostenibilidad del modelo y se planteen tomar medidas y limitaciones al turismo? Independientemente de las posiciones personales de cada persona y de los intereses económicos de las empresas, el debate debe existir y las soluciones deben ser consensuadas. Entre el que venga todo el mundo al precio que sea y el alzamiento de barreras y peajes de toda índole para establecer numerus clausus, seguro que hay términos medios.

Lo que se decida y aplique en Mallorca, al igual que sus consecuencias, tendrá un efecto inmediato en todas las plazas afectadas por situaciones similares. Desde Dubrovnik, en la costa dálmata, donde la llegada de cruceros convierte la ciudad en un lugar imposible para moverse en temporada alta, hasta algunas de las islas griegas más populares. Estas restricciones afectan ya no solo a la posibilidad de limitar cruceros. También a la restricción de los coches de alquiler, de entrada de vehículos por mar a través de ferris y de aplicar nuevas tasas aéreas. Sobre la mesa: qué hacer para que no haya más vuelos. En el debate se incluye el control de los apartamentos turísticos y de las plazas hoteleras. Entre las opiniones implicadas no faltan la de las grandes familias hoteleras de Mallorca: Barceló, Escarrer (grupo Meliá), Riu, Fluxà (Iberostar) y Piñero, entre otras. A nadie se le escapa afirmar que en el pasado no se hicieron bien muchas cosas, pero que en vez de rasgarse las vestiduras todos los días, hay que empezar a actuar para corregir todo aquello que sea posible con sentido común, pensando en el conjunto de los ciudadanos de la isla y sin abrir conflictos innecesarios.

Desde ‘activos’ hemos sido constantes en el debate turístico en el que vive nuestro país, muy especialmente en zonas estresadas donde los residentes pueden sentirse especialmente molestos. La única manera de callar la lamentable turismofobia es actuando con sensatez dentro de las reglas del mercado de la oferta y la demanda. Un ejemplo: en Roma el aforo para entrar en la Fontana de Trevi de 9.00 a 21.00 se ha limitado a 400 personas previo pago de 2 euros y una estancia máxima de 30 minutos. Hay que actuar caso a caso y quién sabe, si en algún momento los no residentes también deberán pagar para entrar en los cascos históricos de las ciudades que padezcan su masificación. ¿Acaso no se paga para entrar en monumentos, iglesias y museos?

Por eso, Mallorca es la portada de este número. La isla que se ha convertido en un gran laboratorio para encontrar soluciones que permitan gestionar mejor el turismo y que puede marcar tendencia para otras regiones y ciudades. El próximo viernes, Palma acogerá una nueva jornada de ‘activos’ y Prensa Ibérica, donde se hablará sobre las tecnologías aplicadas al sector. Y en el segundo Foro Económico y Social del Mediterráneo que organizará Prensa Ibérica en Málaga (17 y 18 de junio), el turismo volverá a tener un papel estelar con la presencia de expertos del sector, alcaldes y exalcaldes de ciudades de gran raigambre turística.