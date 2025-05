La vivienda industrializada emerge como alternativa para solventar los problemas de la construcción

Durante la construcción de una vivienda social, desde que la administración licita la primera fase de concurso público -una vez identificada la necesidad y aprobados los presupuestos- hasta que se finaliza la obra, pasan más de seis años. En medio, se acumulan trámites administrativos, licitaciones encadenadas y validaciones técnicas que resultan en un proceso lento, fragmentado y muy vulnerable a retrasos.

Sin embargo, según el Instituto Municipal de la Vivienda (IMHAB), este plazo podría reducirse en un 42%, hasta tres años y medio, si se apostase por un modelo de construcción alternativo. Un modelo capaz de acelerar el tiempo de construcción, reducir los residuos derivados de la obra —en una obra, el 20% de los materiales que se emplean se convierten en desechos—, hacer el entorno de trabajo más seguro e incluir mano de obra femenina. “No es magia” -asegura Juan Carlos Melero, director de Servicios Técnicos del IMHAB- “es el resultado lógico de agilizar procesos y planificar la obra desde el principio”.

Vuelta al debate público

En un contexto de crisis habitacional y climática, la construcción industrializada ha vuelto a emerger con fuerza en el debate público. El pasado abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó oficialmente el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de construcción industrializada. Un plan dotado con 1.300 millones de euros que pretende ayudar a cubrir el actual déficit habitacional del país. Según las previsiones del Ejecutivo, la iniciativa podría permitir levantar hasta 20.000 viviendas industrializadas al año durante la próxima década.

Fábrica de fachadas industrializadas de Lignum Tech / Idealista

“Lo cierto es que ya no hablamos de futuro”, dijo la directora general del Grup PMP, Montse Pujol, este martes en Construmat, “sino de presente”. Su empresa, con sede central en Lleida y algo menos de 100 empleados, estuvo detrás de la primera vivienda industrializada sostenible de toda España. Fue hace 20 años.

Qué no es industrialización

España tuvo su momento dorado de construcción industrializada. Fueron los años del desarrollismo (1960-1970), cuando el crecimiento urbano impulsó la adopción de sistemas prefabricados para levantar vivienda a gran escala. "Badia del Vallès (Barcelona) es un claro ejemplo de aquel modelo", expone Melero, "aunque también es la razón por la que hoy, en el imaginario colectivo, la vivienda industrializada tiene tan mala imagen".

Aquí entra en juego la distinción entre dos conceptos, a menudo confundidos. Por un lado, la prefabricación, que consiste en producir elementos constructivos completos fuera de la obra. "Pueden ser edificios enteros, como los de Badia, o partes de los mismos, que se producen en cadena sin ninguna planificación dentro de un proyecto urbanístico". Por el otro, la industrialización, que implica diseñar todo el proceso de construcción desde una lógica de cadena de valor. En este modelo, arquitectos, fabricantes, montadores y usuarios participan desde el inicio, y cada decisión se toma considerando su impacto en el conjunto del sistema. "El factor clave es la flexibilidad: mientras que en la prefabricación es nula, en la industrialización es la norma", concluye el técnico del IMHAB.

Edificio de vivienda pública de producción industrializada en la calle Marroc de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Eficiencia

Tomemos un caso práctico donde se tienen que montar las fachadas de un edificio mediano de seis plantas. Una empresa que trabaja con procesos industrializados pudo completar toda la operación en siete semanas: cinco en fábrica, con un equipo de ocho personas, y dos en obra, con tres operarios ensamblando el material. En cambio, en un proyecto tradicional comparable, el mismo trabajo se prolongó durante ocho meses, implicando al menos a siete empresas distintas y un elevado grado de fragmentación productiva.

El ejemplo lo pone el director de Industrialización de la constructora Viuda de Sainz —que compagina ambos modelos de construcción— y vicepresidente de la Asociación Española de Construcción Industrializada, Luis Fernández. "Además —añade— hay que tener en cuenta la sostenibilidad de un modelo u otro, donde el 20% del material de obra se pierde en residuos".

Las barreras estructurales

Si la industrialización ofrece ventajas tan evidentes, ¿por qué no ha despegado todavía? Las respuestas apuntan a elementos estructurales. El primero es la escasez de mano de obra cualificada, que se suma a la que ya atraviesa el sector de la construcción, ya que no existen suficientes perfiles formados en los nuevos sistemas. Además, la formación técnica sigue anclada en metodologías convencionales. El segundo es la falta de una regulación clara. “Antes de lanzar financiación, lo primero debería ser definir legalmente qué es la construcción industrializada”, sostiene el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Alfredo Sanz Corma. “Sin un marco normativo, los agentes no tienen seguridad jurídica y el cambio no puede consolidarse”.

Exterior de uno de los cuatro bloques de pisos públicos construidos de forma industrializada en Barcelona / Zowy Voeten

Desde el IMHAB ponen el foco en la ley 9/2017, que regula los contratos del sector público en España y que obliga, salvo casos excepcionales, a separar la contratación del arquitecto —quien diseña la obra— del constructor. "La ley se opone radicalmente a la industrialización, que por definición necesita que ambos agentes trabajen juntos en la planificación de la obra".

El resultado es que más del 90% de las obras públicas han tenido que separar al arquitecto del constructor, arrastrando consigo un modelo de construcción artesanal. En Catalunya, el Decreto 3/2025 del 4 de marzo ha conseguido revertir esta obligación. "Estoy muy satisfecho", ha resaltado Melero.

La actual crisis habitacional no depende solo de la construcción. Como recordaba el sociólogo y director de la consultora GAD-3, Narciso Michavila, "hay muchas viviendas vacías en la España rural, porque no hay empleo, mientras que en los polos de atracción económica que suponen las grandes ciudades, la compra se ha vuelto inaccesible". Sin embargo, la vivienda industrializada sí cumple con varias de sus promesas: "Control de gastos, seguridad en el trabajo, incorporación de mujeres y jóvenes, y aumento de la sostenibilidad", asegura Sanz Corma, que remacha: "Habrá ganadores y perdedores, pero no podemos seguir manteniendo una profesión endogámica".