29 trabajadores de Mercedes-Benz se vuelven millonarios tras ganar el premio del Euromillones

Ganar la lotería es el anhelo de millones de personas y, en Logroño, ese sueño se ha hecho realidad para un grupo de 29 trabajadores de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria. El pasado martes 20 de mayo, durante el sorteo del Euromillones, la suerte tocó de lleno al grupo con un premio de un millón de euros, validado en el histórico Bar California, ubicado en la calle Villamediana 24.

Este bar no solo es conocido por sus vermuts y tapas, sino también por su larga trayectoria como punto de validación de apuestas, actividad que lleva realizando desde hace más de cinco décadas. Este año, precisamente, celebra su 60 aniversario, y lo hace por todo lo alto con el mayor premio jamás repartido en su historia.

Una peña fiel y perseverante

El grupo de trabajadores, amigos desde hace años, ha estado jugando cada semana la misma combinación numérica, sellando siempre su apuesta en este mismo bar. A lo largo del tiempo habían acumulado pequeños premios, pero nunca habían alcanzado una cifra tan significativa. La combinación ganadora, 1, 8, 13, 29, 47 y estrellas 5 y 6, finalmente les ha dado la razón en su constancia.

Domingo Contreras, uno de los agraciados, compartía su emoción con los medios: “Cuando me enteré, no me lo podía creer. Pensé que era una broma”. Aunque su parte del premio, tras dividirlo entre todos los participantes, ronda los 5.600 euros, no deja de ser un golpe de suerte que muchos querrían recibir.

Trabajadores de Mercedes Benz celebrando el premio de Euromillones / Archivo

Un premio muy repartido… y muy celebrado

El premio se divide entre los 29 miembros de la peña, varios de ellos residentes en localidades como Logroño, Cenicero y Nájera, además de Vitoria. Cada uno recibirá una cantidad proporcional, suficiente para un capricho, unas vacaciones o dar un respiro a las finanzas personales.

El bar estaba cerrado cuando se conoció la noticia, pero eso no impidió que el responsable, Tito Maestro, recibiera decenas de llamadas para felicitarle. “Estamos locos de contentos”, declaró a EFE, recordando con orgullo cómo su local ha sido testigo de décadas de apuestas y, ahora, también de celebraciones memorables.

Tradición, comunidad y esperanza

Este caso ejemplifica una tendencia creciente: las peñas de lotería, donde varias personas juegan de forma conjunta para aumentar sus probabilidades de ganar. Aunque no existe una fórmula mágica, compartir apuestas permite cubrir más combinaciones y repartir la ilusión… y, en casos como este, también los premios.

El Bar California se consolida así como un referente local no solo por su historia, sino también por su papel como catalizador de sueños cumplidos. Y para estos 29 trabajadores, este millón de euros es más que una cifra: es una recompensa a su fidelidad, una historia de amistad y un nuevo comienzo lleno de posibilidades.