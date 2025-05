Las sorprendentes respuestas a una carta de un lector de EL PERIÓDICO sobre jóvenes y pensiones

El Periódico ha publicado este viernes una carta de un lector titulada "Los jóvenes cotizantes somos los que pagamos las pensiones, no lo que ellos aportaron". Un texto escrito por Manuel Pons en el que expresa sus propias impresiones sobre las pensiones y los efectos de la inflación que ha suscitado mucha polémica entre la audiencia.

Este lector de Badalona reconoce que "os respetamos y agradecemos lo que habéis construido" en una carta que con la que pretendía hacer reflexionar a aquellos que afirman que "los problemas de los jóvenes, que los arreglen los jóvenes". Además, Pons advierte de "que nadie se sorprenda si un día los jóvenes cotizantes optamos por cortar las pensiones en seco".

Manuel Pons, entre otras cosas, destaca que "el panorama actual nada tiene que ver con el de los 70, 80 y 90" y vuelve a avisar a los jubilados: "si forzáis esa guerra", recordad: sin cotizantes, no hay pensiones. Y estamos cerca del límite".

"Cuanta ignorancia"

La carta no ha tardado en generar controversia entre los lectores, que no han dudado en atacar a Pons tras publicar el texto sobre las pensiones. "Los jubilados pagaron vuestros gastos médicos en la infancia, tu educación, los transportes públicos, vuestros estudios, los Erasmus, los viajes en interrail por Europa, las calles que pisas y las carreteras por las que circuláis", reacciona el usuario 'peresovic'. "Cuando tú o tus padres paguéis todos esos gastos te quejas, mientras tanto da gracias de vivir aquí y no en EEUU", ha finalizado.

"Cuanta ignorancia y cuanta rabia contenida en cuatro frases, deberías dar gracias a todos los que delante de ti han construido el mundo en el que vives", contesta un usuario. "Además de cotizar los trabajadores y los empleadores más de 40 años nuestras pensiones, también hemos pagado impuestos durante esos años. La demografía juega en contra de los jóvenes ahora. No creo que la amenaza de dejarnos sin pensiones sea el camino más imaginativo para mantener el sistema", responde otro.

"Con los salarios medios actuales de esta generación poco preparada, no te crees ni tú que estés cotizando más proporcionalmente que tus padres", ha escrito otro lector. "Si tanto le gusta que cada cual se las apañe como pueda, vaya usted a los maravillosos Estados Unidos de Trump o a la Argentina de Milei y verás qué risa cuando esté enfermo o se haga mayor... a menos que solo en seguros sanitarios y en planes de pensiones se deje usted la mitad de lo que gana", ha explicado otro usuario.