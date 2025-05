"Tienes que tomar una decisión dura": la reflexión más honesta de José Elías sobre la traición

"Me han traicionado 100 veces y lo volverán a hacer otras 100. Estoy seguro. Es parte del juego". Así ha iniciado el empresario catalán José Elías, de 49 años, una reflexión que ha compartido a través de redes sociales. La sombra del fundador de Audax Renovables y dueño de La Sirena cubre desde YouTube, donde cuenta con un canal al que sube diferentes formatos de pódcast, hasta X o Instagram, plataformas en las que conviven contenidos sobre su vida profesional y privada.

Esta vez, a priori, poco tiene que ver el discurso del multimillonario badalonés con el sector los negocios y las finanzas. Sin embargo, su recomendación es perfectamente extrapolable a este y cualquier otro ámbito, tanto si es laboral como si no.

¿Cuáles son las decisiones importantes, según Elías?

Sin desvelar cuál ha sido la "traición más grande" que ha sufrido a lo largo de su vida, Elías opta por exponer el aprendizaje que obtuvo de la misma: "La vida se resume en 30 o 50 decisiones importantes. El resto es rutina", asegura. Dentro del primer grupo, el que "marca el rumbo de tu vida", se encuentran decisiones como casarte, tener hijos, cambiar de trabajo o empezar un negocio.

Con todo, la reflexión no gira solamente en torno a la persona que protagoniza estos grandes capítulos de la vida de cada uno, sino a quienes la acompañan en el trayecto. Esta, según explica el propio empresario, es una de las grandes decisiones a tener en cuenta: quién queremos que siga a nuestro lado y, sobre todo, quién queremos que deje de estarlo.

La vida, un viaje en avión

Para ilustrar la idea que busca transmitir a sus seguidores, más de 30.000 en el caso de X (antes Twitter), el hombre de negocios se ayuda de un viaje en avión como analogía de la vida: "En ese viaje, eres el piloto que lleva a una tripulación", cuenta. "Hay momentos en los que tienes que tomar una decisión dura: bajar a alguien del avión", agrega.

Elías alude a la evolución personal y natural que con el paso del tiempo todos sufrimos, y que puede condicionar las relaciones interpersonales o desembocar en traiciones: "Lo que hoy es un socio, mañana puede ser un lastre. Lo que hoy es un compañero, mañana es alguien con quien ya no compartes nada". Este desarrollo se da en todos y cada uno de los ámbitos de la vida, desde las amistades a las relaciones de pareja, en el entorno laboral como dentro de la familia. "Tienes que saber soltar", subraya el autor de la publicación.

Una vez aclarado este punto, el fundador de Audax propone la mejor manera de llevar a cabo este proceso a su modo de ver: "No con rencor. No con odio. Con la tranquilidad de entender que las traiciones también forman parte del viaje". Aceptar las traiciones o no hacerlo marcará, según Elías, la diferencia entre evolucionar o que el avión al que se refiere el empresario termine "estrellándose".