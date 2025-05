Cómo ahorrar hasta un 50 % en la cesta de la compra, la OCU comparte un truco

Comparar precios entre cadenas, usar aplicaciones y cupones de descuentos y perseguir las mejores ofertas son algunas de las estrategias de los consumidores para reducir el importe de la cesta de la compra. La inflación que se refleja en los costes de los alimentos, con una subida del 36% en los últimos tres años según la OCU, hace que adquirir bienes de primera necesidad esté entre los mayores gastos mensuales de las familias españolas.

¿Cómo ahorrar en la cesta de la compra?

Para ahorrar hasta un 50%, sin importar el supermercado, una buena estrategia es consumir o comprar productos que tengan descuentos porque se aproxime su fecha de caducidad.

Los supermercados para evitar desecharlos reducen entre un 20 y un 50 % los importes de aquellos que están cerca de esa fecha. Estos descuentos se aplican principalmente en carnes, ensaladas, postres lácteos y alimentos preparados como pizzas, sándwiches, cremas de verduras o masas de hojaldre.

En el momento de consumir un alimento hay que tener en cuenta si presenta fecha de caducidad o consumo preferente. / Jordi Otix / EPC

Fecha de caducidad y consumo preferente

En el momento de consumir un alimento hay que tener en cuenta si presenta fecha de caducidad o consumo preferente, y desde la OCU aclaran:

Fecha de consumo preferente: suele aparecer con la leyenda "Consumir preferentemente antes de…". Esta es la fecha hasta la cual el alimento conserva todas sus propiedades y características iniciales. Una vez pasada esa fecha, siempre que se haya conservado de manera adecuada, el alimento continúa siendo seguro, pero se han podido alterar de alguna manera el sabor, textura o color.

suele aparecer con la leyenda "Consumir preferentemente antes de…". Esta es la fecha hasta la cual el alimento conserva todas sus propiedades y características iniciales. Una vez pasada esa fecha, siempre que se haya conservado de manera adecuada, el alimento continúa siendo seguro, pero se han podido alterar de alguna manera el sabor, textura o color. Fecha de caducidad: así se indica la fecha hasta la cual el alimento puede consumirse de forma segura. No se debe consumir ningún alimento una vez superada esa fecha. La fecha de caducidad aparece en alimentos muy perecederos, como carnes o pescados frescos. Los alimentos caducados pueden presentar el crecimiento de bacterias patógenas que pueden desencadenar una enfermedad.

Entre los que pueden consumirse incluso después de estas fechas están: yogures, pan de molde, bollos y galletas, patatas fritas y frutos secos, pastas, arroces y legumbres, embutidos y quesos curados, sopas y salsas de sobre, envases de tomate frito, refrescos y bebidas alcohólicas.

Elementos a tener en cuenta

Es posible consumir cualquiera de estos alimentos siempre que no estén abiertos y no tengan signos de deterioro. Mientras que pasada la fecha de caducidad, es mejor abstenerse de comer carnes, pollo, pescado o queso fresco, por el riesgo que presentan si no se conservan a temperaturas adecuadas.

“La congelación de los alimentos no mata los microorganismos, solo los ralentiza, y una vez descongelados pueden seguir su desarrollo”, indica la OCU, de ahí que lo más recomendable es que si se quiere congelar un alimento se haga lo más rápido posible y tras descongelarlo aconsejan cocinarlo de inmediato. Asimismo, “no conviene congelar un alimento que está a punto de caducar: lo mejor en estos casos es cocinarlo y congelarlo después”, indican.