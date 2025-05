La jueza rechaza a la Generalitat como acusación en el 'caso Cellex'

La jueza de Barcelona Myriam Linage Gómez, que investiga a los tres albaceas del mecenas y empresario químico Pere Mir, fallecido en 2017, por el presunto desvío de fondos de la herencia que debían ir destinados a la Fundació Privada Cellex y la Mir Puig, ha rechazado que la Generalitat ejerza la acusación en el proceso judicial, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Fuentes conocedoras de las pesquisas han asegurado a este diario que los Mossos todavía están analizando la documentación incautada en las sedes de estas fundaciones, de empresas vinculadas y en los domicilios de los tres investigados: Jordi Segarra Pijuan, mano derecha de Mir; Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia), y el abogado Juan Francisco Capellas Canes. La jueza investiga hasta 16 operaciones presuntamente irregulares.

La magistrada argumenta en su resolución que la Generalitat no puede ejercer la acusación particular pues "carece de legitimación para ello, no siendo parte perjudicada y ofendida por el delito". La togada también rechaza que pueda participar en el proceso como acusación popular "al no existir una habilitación legal expresa que lo autorice", no sirviendo para ello, precisa, un decreto de 2024 que únicamente otorgan a la Administración catalana la salvaguarda y buen funcionamiento de las fundaciones.

La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica asumió en abril por encargo judicial la administración de las fundaciones privadas Cellex y Mir Puig y de sus cuatro sociedades mercantiles asociadas, a cuyos patronos y administradores cesó la jueza. En los próximos meses, los administradores judiciales deberán presentar un informe sobre el estado en que se encuentran las cuentas de las dos entidades y las empresas vinculadas a ellas.

Perjuicio millonario

La jueza ha cifrado en 6,2 millones de euros el perjuicio ocasionado por las presuntas operaciones irregulares, de los que 2,2 millones corresponden a la Fundación Privada Cellex, creada por el industrial catalán para financiar la investigación científica, según el auto judicial por el que se interviene esta entidad, la Fundació Privada Mir Puig y cuatro sociedades asociadas.

Esta resolución judicial subrayaba que las personas investigadas actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas del patrimonio" del matrimonio de Pere Mir, que murió en 2017, y de su mujer, Núria Pàmies, fallecida un año después. Los investigados han negado las acusaciones y sostienen que han actuado conforme a la voluntad del empresario químico, por lo que ha pedido declarar.