El 63% de los jóvenes que se sienten solos culpa a la vivienda como factor principal

La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de malestar de la población española. Hasta el punto de que es, cada vez más, uno de los factores que más estrechamente se relaciona con la salud mental, según refleja el II Barómetro sobre Vivienda en España presentado este miércoles por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y la consultora de investigación social GAD3 en el marco del salón Construmat, que se celebra en Barcelona. La mitad de las personas participantes en el estudio que experimentan soledad no deseada con frecuencia consideran que su hogar agrava esa sensación, un dato que se dispara hasta el 63% entre los menores de 30 años. Esta relación entre vivienda y salud mental es aún más alarmante si se consideran los datos de ansiedad o estrés (24%) y depresión (19%) vinculados directamente con la situación residencial.

El estudio revela una realidad estructural que va más allá del precio del alquiler o las hipotecas. Según el informe, el 42% de los ciudadanos señala la vivienda como uno de los principales problemas del país, por delante incluso de la situación económica o el empleo. La imposibilidad de acceder a un hogar propio no solo afecta a la autonomía material, sino también al bienestar emocional.

Para el presidente de GAD3, Narciso Michavila, se trata de un problema sistémico. "Nuestro modelo ha destinado grandes recursos a garantizar educación, sanidad o pensiones, pero hemos olvidado que la vivienda también es una infraestructura esencial", indica. Michavila alerta de una desigualdad generacional cada vez más marcada, donde incluso jóvenes con empleo estable no logran emanciparse. "La generación Z ya no rechaza trabajos por las condiciones laborales, sino por no poder permitirse vivir en las ciudades donde se les ofrece empleo", advirtió.

Un problema estructural

El problema pone a los salarios en el punto de mira. Desde 2008, los salarios han subido un 10,8%, mientras que los alquileres han aumentado un 54%. Además, el 30% de los menores de 35 años ha necesitado ayuda económica para acceder a una vivienda, y un 36% de los jóvenes españoles solo ha podido emanciparse gracias al apoyo familiar.

El presidente del CGATE, Alfredo Sanz, insiste en el enfoque holístico del problema, señalando que “la vivienda no solo es un derecho universal, sino un condicionante directo de la salud”. En su intervención, defiende la necesidad de pensar las políticas públicas más allá del urbanismo, incorporando variables como la salud mental, la sostenibilidad o la estructura demográfica. "Las condiciones de habitabilidad y la ubicación también generan estrés, ansiedad y soledad no deseada", afirma.

En este sentido, el informe apunta que un 38% de los jóvenes que vive de alquiler lo hace lejos de su red de apoyo familiar o social, lo que incrementa la percepción de aislamiento. Entre los factores que más influyen en la soledad no deseada, se destacan la inestabilidad del alquiler a largo plazo y la desconexión territorial.

Michavila critica que las políticas actuales carecen de una visión estructural, y apunta que por cada euro que los Presupuestos Generales del Estado destinan a vivienda, se destinan 12 euros al pago de deuda y 55 euros a pensiones. "La vivienda no puede seguir tratándose como un activo financiero. No puede competir en igualdad de condiciones un joven que necesita un piso con un fondo de inversión", señala.

Incorporar la variable demográfica al debate

La creciente presión del mercado, unida a la falta de previsión demográfica y territorial, agrava una situación que afecta a toda la población, no solo a los jóvenes. Más de un 40% de los ciudadanos declara haber visto incrementada su cuota hipotecaria o de alquiler en el último año.

El estudio concluye que la falta de una estrategia a largo plazo en materia de vivienda conduce a crisis cíclicas cada 15 años. "Necesitamos incorporar la variable demográfica al debate, porque sin ella cualquier diagnóstico está incompleto”, remata Michavila.

Tanto el CGATE como GAD3 coinciden que la vivienda debe abordarse como una política de Estado, integrando a todos los sectores implicados y huyendo de soluciones ideológicas cerradas. Mientras tanto, las consecuencias se sienten ya en forma de ansiedad, precariedad habitacional y soledad, en una generación que, pese a tener más formación que nunca, ve cada vez más lejos la posibilidad de tener un hogar propio.