Si te piden el DNI al pagar con tarjeta: este es el aviso del Banco de España

A pesar de que algunos comercios puedan solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) al pagar con tarjeta, no es obligatorio presentarlo, y es que no existe una normativa que así lo establezca, ha aclarado el Banco de España a esta duda recurrente entre los consumidores.

Los usuarios deben conocer sus derechos para garantizar una experiencia de compra segura y conforme a la ley y, ante situaciones como estas, se debe valorar la protección de los datos personales y la viabilidad en el momento de la compra para decidir si mostrar o no el DNI.

DNI y pagos con tarjetas

Esta práctica, aunque no responde a un mandato legal, es una política interna de algunos comercios para reforzar la seguridad y prevenir fraudes, al comprobar que el usuario de la tarjeta es su titular legítimo.

En el caso de que el consumidor no desee mostrar su DNI debe saber que no está obligado a presentarlo, y si el comercio se niega a completar la operación de compra es por decisión propia y no una exigencia legal. De ocurrir ese inconveniente, le corresponderá al usuario elegir si mostrar su identificación o cambiar de establecimiento.

Mayor control en los pagos electrónicos

La autenticación en dos pasos, el uso de códigos PIN o de datos biométricos son medidas para verificar la identidad que han sido implementadas por las entidades bancarias para garantizar la seguridad de los pagos electrónicos.

Asimismo, es recomendable conocer los protocolos de seguridad y los límites en operaciones para evitar imprevistos, y en el caso de sentir que un comercio vulnera los derechos se puede presentar una reclamación ante los organismos de defensa del consumidor.