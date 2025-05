Ribera a Guardiola y Ayuso: las eléctricas deben asumir el coste de prorrogar la nuclear y de sus residuos

Quién y con qué aportación se financia el desmantelamiento de las plantas nucleares y la gestión de los residuos radiactivos se ha convertido en una de las cuestiones centrales en torno a la posibilidad de alargar o no la vida útil del parque atómico español. De una parte, las propietarias de las instalaciones aseguran que la tasa que pagan para ello es excesiva e imposibilita que sean competitivas con otras tecnologías; de otra, el Gobierno incide en que, si estos gastos no los abonan las eléctricas, tendrán que correr a cargo, de una u otra forma, de los ciudadanos.

“La responsabilidad de estos costes, junto con cualquier coste adicional relacionado con la prolongación segura de la vida útil de las centrales nucleares, recae en los propios productores de energía”, señalan la vicepresidenta europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía, Dan Jorgensen, en una carta dirigida a las presidentas de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambas dirigentes remitieron el pasado 7 de abril una misiva conjunta a Bruselas relativa al cierre programado de las centrales nucleares españolas.

Sería una ayuda estatal

“Trasladar esta responsabilidad financiera a los recursos públicos constituiría una ayuda estatal según el Derecho de la UE, ya que implicaría una compensación pública por la actividad económica privada, lo que supondría una ventaja económica para los productores de energía nuclear que sus competidores no reciben”, se defiende. Si se optase por otra alternativa, se puntualiza en el texto, el mecanismo de compensación propuesto “requeriría notificación previa y aprobación explícita por parte de la Comisión Europea”, con el fin de garantizar que sea "necesario, apropiado, proporcionado y no distorsione la competencia ni afecte al comercio en el mercado interior".

Competencia de cada país

En su respuesta, la vicepresidenta europea y exministra para la Transición Ecológica, recuerda asimismo que, de acuerdo al marco jurídico europeo vigente, cuál es la composición del 'mix' energético de cada país es una decisión soberana de los respectivos estados miembros. Así se recoge expresamente en el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), “De conformidad con este principio, la Comisión no interfiere en la decisión de los Estados miembros de utilizar la energía nuclear”, se esgrime.

Igualmente, se argumenta que, conforme al tratado Euratom, los Estados miembros que utilizan la energía nuclear deben cumplir su marco jurídico en materia de seguridad nuclear, gestión de residuos radiactivos y protección radiológica, con vistas a efectuar una “gestión segura y responsable a largo plazo". Y con un objetivo adicional: "evitar cargas indebidas a las generaciones futuras”. “Las políticas nacionales garantizarán, en particular, que los costes de la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos, desde su generación hasta su almacenamiento final, corran a cargo de quienes los generaron”, se concluye.

Valoración de Guardiola

Sobre el contenido de esta carta, adelantada por el diario El País, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado este viernes que "la fiesta" la van a pagar todos los españoles como no se dé marcha atrás a la "terrible" decisión del cierre de las centrales nucleares, que empieza "casualmente" por la comunidad extremeña. Para Guardiola, es una decisión que perjudica no solo a la región sino a todo el país, y el apagón de la pasa semana cree que "ha abierto los ojos a muchos españoles" y "ha puesto sobre la mesa este debate de la nuclear" que desde Extremadura ya venían reivindicando al verse afectada, como también considera que se pone manifiesto, y así lo dicen los técnicos, "la necesidad" de esa energía nuclear para estabilizar el 'mix' energético y la red y que no vuelva a darse dicho apagón.

Además y en el actual contexto geopolítico, "también es una energía estratégica que ya tenemos hoy", ha remarcado Guardiola durante una entrevista este viernes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, con motivo de la entrega en Cuacos de Yuste del Premio Carlos V. En relación con Almaraz y que, según Moncloa, se está instalando el pensamiento de que el Gobierno quiere cerrar la central cacereña, la presidenta extremeña ha expuesto que tiene la "sensación" de que el Ejecutivo Central y especialmente Pedro Sánchez "lo que pretende siempre es echar la culpa a otro", y que "en este caso pretende mutualizar esa culpa señalando a los empresarios", cuando "aquí hay una cosa muy clara, y es que el Gobierno ha subido un 70 por ciento los impuestos y las tasas que les cobra a las empresas propietarias hasta asfixiarlas y que dejen de ser rentables".

"Una decisión kamikaze"

En este sentido, ve que esto va a producir una pérdida en esa garantía que se tiene de bienestar actualmente, además de ser "una decisión kamikaze" porque están viendo que se va en contra de lo que están haciendo el resto de países de Europa y del mundo, "que están invirtiendo en centrales nucleares".

Asimismo, ha considerado que "hay una hipocresía muy grande" en los planteamientos del gobierno socialista que, por un lado, pretende cerrar las nucleares, pero por otro exige la descarbonización "prácticamente inmediata y energía barata". "Y la descarbonización no se consigue ni con el terraplanismo nuclear de Podemos", ha advertido, "ni con la hipocresía del Partido Socialista culpando a las empresas", tras lo que ha sostenido que se tiene que volver "a la senda de la sensatez y que se revierta esta situación y cuanto antes".

En esta misma línea, ha reiterado que cuando tuvo la oportunidad de visitar a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico puso sobre la mesa y se ofreció a sentarse con el Gobierno de España y las empresas propietarias para hacer un análisis "sosegado" de cuáles son los costes que pueden asumir. "Creo que aquí hay que sentarse y con la voluntad, por supuesto, de no cerrar la Central Nuclear de Almaraz que, como digo, es la primera que va a padecer esta situación", a tenor de lo cual se ha preguntado por qué no empiezan por Cataluña, cuando "ha levantado la mano y se ha prestado voluntaria a que el cierre sea allí, puesto que no quieren continuar con la vida de las centrales".

En su opinión no se debe cerrar "absolutamente ninguna, pero si la decisión es irreversible, pues que no empiecen por Extremadura que desde esta región ni el gobierno, ni parece ser que la oposición, aunque solo sea de boquilla, ni la sociedad civil, ni las empresas, queremos que se cierre", ha dicho.