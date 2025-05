El Gobierno, dispuesto a estudiar una prórroga nuclear si no supone "un sobrecoste para los ciudadanos"

Que su continuidad no suponga ningún coste adicional para las arcas públicas y que sigan operando "con total seguridad". Son los dos requisitos del Gobierno para que las centrales nucleares puedan seguir produciendo más allá de 2035, cuando está previsto el cese de la última de las siete unidades atómicas españolas actualmente en marcha, según ha indicado este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Este Ejecutivo “está por la labor de analizar las propuestas que nos hagan las empresas si efectivamente no supone un sobrecoste para los ciudadanos” y “la actividad productiva en España”, ha asegurado Aagesen durante una entrevista en Onda Cero, para precisar a continuación que la condición más “importante” es que estas plantas continúen generando electricidad de forma segura, “y para eso está el Consejo de Seguridad Nuclear”.

"No demonizamos las nucleares"

"No demonizamos las nucleares”, ha incidido la vicepresidenta, para recordar que “en el pasado ampliamos la vida del parque nuclear, fue este Gobierno”, que no ha cerrado hasta la fecha “ni una central nuclear, las dos [que se han clausurado, Zorita y Garoña] han sido gobiernos del PP y este Gobierno ha ampliado en 5,8 años la media del parque nuclear”. Un cierre que tiene que ver con "una decisión tomada por las empresas”, ha vuelto a insistir. Unas compañías que, dijo, “hoy mismo han anunciado que van a verse en 15 días para tomar una decisión” sobre si solicitar o no una prórroga para la Central de Almaraz, que sería la primera en dejar de funcionar, entre 2027 y 2028.