Los trabajadores de Freixenet harán una semana de huelga para protestar contra el ERE

Los trabajadores de Freixenet y la empresa siguen lejos de llegar a un acuerdo. Tras tres reuniones de negociación, el sindicato CCOO ha convocado una semana de huelga para protestar contra el expediente de regulación del empleo (ERE) que planea sobre la plantilla. Si los planes de esta productora de cava con sede catalana en Sant Sadurní d'Anoia tiran hacia adelante tal como lo plantearon de entrada, serán 180 despidos, un 24% menos de puestos de trabajo.

De acuerdo con un comunicado del sindicato, la propuesta de huelga ha recibido el apoyo de los comités y de la plantilla de todos los centros de trabajo del grupo Freixenet. De este modo, el paro empezará el lunes 26 de mayo por la noche y se alargará hasta el viernes 30 de mayo, también por la noche. Esta movilización incluirá una manifestación el miércoles día 28 de mayo que empezará en las instalaciones de Freixenet y terminará en el Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia (donde se pretende entregar un manifiesto al alcalde "en defensa de la ocupación y del sector"), así como una concentración el día después, jueves 29, ante el Parlamento de Catalunya.

Justo ese día, comparece allí una representación de los comités de Freixenet en la comisión parlamentaria de Treball, en la que se prevé que se trate el asunto concreto de Freixenet y las implicaciones de este ERE sobre la comarca del Alt Penedès.

En esencia, la demanda sigue siendo la misma. Que se retire el despido colectivo y que se busque una "solución dialogada". "No estamos abiertos a hablar de cuantas personas sí y cuantas no, no queremos abrir esa veda", explican a EL PERIÓDICO. Pero "después de tres reuniones de negociación, la dirección del Grupo Freixenet se mantiene intransigente ante la petición de retirada del ERE y la propuesta de CCOO y del comité de empresa de buscar una solución dialogada en el marco del artículo 45 del convenio colectivo del sector, que establece medidas de protección y estabilidad en el empleo", ahonda el comunicado en el que se informa de la convocatoria de huelga.

Familia Ferrer

En él se añade una nueva reclamación trasladada a sus interlocutores, que es que la familia Ferrer se involucre más activamente en las negociaciones. Freixenet es, desde 2018, parte del grupo alemán Henkell, también dedicado básicamente a los vinos espumosos. De todos modos, la familia fundadora de esta emblemática productora catalana de cava, sigue poseyendo la mitad de la empresa que fundó hace más de 160 años.

Sin embargo –denuncian desde CCOO– "no están dando la cara en este proceso de negociación". "El legado de su familia se está precipitando por la borda", enfatiza un portavoz de los trabajadores. También reclaman que se persone el consejero delegado del grupo, el alemán Andreas Brokemper, quien "ha evitado toda interlocución con la representación de la plantilla".

"Queremos escuchar su opinión, porque nosotros lo que estamos haciendo es apostar por el cava", defienden los trabajadores, quienes, pese a todo, no tienen ninguna expectativa de ver satisfecha esta demanda en lo que queda de semana. Tampoco, en realidad, de su petición nuclear, que es que se retire el ERE. De ahí que, transcurrido medio periodo de negociaciones, no haya habido ningún tipo de avance y que estén pesimistas en cuanto a lograrlo en el tiempo que queda. No descartan, llegado ese extremo, que se tenga que judicializar el caso.