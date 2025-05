“Ganaba 150K al año, ahora sobrevivo vendiendo en eBay”: el ingeniero que perdió su trabajo por la IA

La historia de un exingeniero de software se ha convertido en símbolo de los desafíos laborales actuales. Este profesional, que en su momento llegó a cobrar 150.000 dólares al año, ha visto cómo su trayectoria dio un giro drástico en dos momentos clave: la crisis financiera de 2008 y, más recientemente, tras la pandemia de COVID-19.

Su último puesto fue en una empresa tecnológica centrada en el desarrollo del metaverso, una de las grandes apuestas del sector durante la década pasada. Pero el auge de la inteligencia artificial (IA) y la reestructuración de múltiples compañías provocaron una nueva ola de despidos, y él fue uno de los afectados.

Hoy, su realidad es muy diferente. Vive en una caravana y sobrevive vendiendo artículos del hogar en eBay y trabajando como repartidor para la app DoorDash. En una entrevista concedida a Fortune, confesó que su caso podría ser el preludio de una “marea de desastres sociales y económicos” impulsados por la automatización y el avance imparable de la IA. “Deberíamos haber propuesto alguna solución real en la sociedad para evitar lo peor de estos efectos”, declaró.

Sectores que están en riesgo con la IA

Su testimonio pone sobre la mesa una preocupación creciente: ¿hasta qué punto la inteligencia artificial sustituirá empleos humanos? ¿Qué sectores están en riesgo?

Un análisis reciente de la firma Stacker apunta al sector manufacturero como uno de los más vulnerables a la automatización en un periodo de entre 10 y 50 años. Pero no es el único. Profesiones como trabajadores de comida rápida, floristas, intérpretes y traductores también podrían verse profundamente afectadas por la evolución de la IA.

Estos datos coinciden con las advertencias de economistas y analistas laborales que desde hace años alertan sobre el impacto de la automatización en el empleo. Aunque la IA también genera nuevas oportunidades laborales, la transición podría dejar a millones de personas en una situación de vulnerabilidad si no se implementan políticas adecuadas de reciclaje profesional y protección social.

Un futuro incierto

El caso de este ingeniero no es aislado. Representa una tendencia que podría acelerarse si no se toman medidas desde los gobiernos y las empresas para amortiguar los efectos de esta transformación tecnológica. La historia de cómo pasó de un salario de seis cifras a la precariedad no solo conmueve: también advierte sobre un futuro que ya está llegando.