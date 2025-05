Josep Ribó, presidente del COGAC: "Es recomendable contrastar el borrador de la Renta que nos envía Hacienda"

Para los gestores administrativos, el mes de mayo representa su 'temporada alta', cuando la campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas alcanza velocidad de crucero. Hay tiempo hasta el 30 de junio, así que Josep Ribó, presidente del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC), aconseja dejar las prisas a un lado y efectuar la declaración de manera minuciosa, mejor si es con la ayuda de un profesional.

¿Cuándo es el mejor momento para llevar a cabo la declaración de la Renta?

En realidad el momento es indiferente, porque si domicilias el pago, este se realiza el último día. Sin embargo, ser previsor permite al contribuyente ir con tiempo, revisar los datos con calma y evitar problemas.

¿Qué puede aportar la figura del gestor administrativo, más allá del borrador de Hacienda?

Un gestor es un profesional conocedor en profundidad del IRPF y, por lo tanto, puede ayudar a optimizar la declaración, siempre en el marco de la legislación vigente y con la información fiscal adecuada, para intentar pagar lo menos posible. Hay que tener en cuenta que el borrador solo contiene la información que ha recibido Hacienda de terceras partes, y siempre debe contrastarse con la documentación propia. Porque si los datos estaban mal, la declaración también lo estará.

Aunque no se trata de una campaña con demasiadas novedades, ¿han detectado ya alguna que esté teniendo incidencia?

La novedad que más incidencia está teniendo son los rendimientos del capital inmobiliario, concretamente en el caso de los alquileres. En este ámbito sí que ha habido cambios importantes. Antes había una única reducción, pero ahora existen diferentes reducciones que pueden ser del 50%, 70% o incluso del 90% si se cumplen una serie de variable. Por eso, le pedimos al contribuyente que tenga preparada toda la documentación necesaria para justificar la deducción que le corresponde, como la fecha del contrato de alquiler, si es una primera vivienda o la edad del inquilino.

¿Alguna otra novedad?

Crece la deducción por donaciones a entidades solidarias. Y por lo que estamos notando estas semanas, cada vez hay más. Quizá las nuevas condiciones han animado a los ciudadanos a ser más solidarios.

"La novedad de este año son los alquileres, que tributan distinto según las condiciones"

¿La sostenibilidad también conlleva beneficios fiscales?

Sí, y no solo existen deducciones por la compra de vehículos eléctricos, sino también por la instalación de puntos de recarga particulares. Me sorprende porque mucha gente no sabe de la existencia de este incentivo fiscal, cuando las propias marcas deberían comunicarlo como argumento de venta. Y en el mismo ámbito de la sostenibilidad, también existen bonificaciones para la rehabilitación energética de la vivienda.

¿Qué documentación necesita el contribuyente para obtener esta bonificación a la eficiencia?

Es necesario contar con un certificado de eficiencia energética antes de empezar la obra de rehabilitación y otro al finalizarla, para justificar así el ahorro de energía obtenido. Sin embargo, mucha gente no es consciente de ello y no solicita ese certificado inicial, así que no puede obtener la deducción que le correspondería. Como siempre digo, la declaración de la Renta debe prepararse durante todo el año; ahora solo la plasmamos sobre el papel. Es importante asesorarse bien.

¿Cómo definiría una Renta bien hecha?

Es aquella que aprovecha todos los beneficios fiscales posibles, en el marco de la legalidad. Es decir, que cumple la ley y paga lo mínimo. Hay personas que acuden a un gestor con falta de información o desconocimiento de datos relevantes, que si no hubieran consultado a un profesional hubieran pasado por alto deducciones que le correspondían.

En la sociedad digital, con las criptomonedas o apuestas en línea, ¿la declaración se complica?

Cada vez hay más cosas a tener en cuenta, si bien las criptomonedas tributan de forma clara. El problema es que, si el operador no está en España, no recibes los datos adecuados y eso dificulta las cosas. Las apuestas también están bien controladas por Hacienda, así que hay que tenerlas en cuenta. Y en el caso de los pagos por Bizum, se considera como una transferencia más.

¿Qué mejoras pedirían para las próximas campañas?

Sobre todo solicitamos más claridad a Hacienda, porque existen interpretaciones distintas según la delegación, y eso genera mucha inseguridad. No se trata de buscar atajos, sino de aplicar la ley con coherencia y transparencia.