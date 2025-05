Así cortejan a Junts las patronales catalanas

El caso más reciente y mediático: en los últimos meses el mundo empresarial catalán ha expresado su preocupación ante el acuerdo por la reducción de jornada. Esta alarma llega a las patronales. Y las patronales tratan de ejercer su influencia sobre los partidos para intentar limitar el impacto de la aplicación de la normativa, especialmente en las pymes. ¿Cómo vehiculan su labor de lobby? A través de Junts, que tiene un inmenso patrimonio político en sus siete decisivos diputados en el Congreso.

La relación no es sencilla. La deriva ideológica que ha vivido el espacio del centro derecha catalanista desde la antigua Convergència a la actual Junts no convence al empresariado catalán y los históricos vínculos que había entre los dos espacios se han diluido. “El Junts actual es un partido que el conjunto de empresarios ve alejado y con interlocutores poco preparados y poco fiables”, resume un influyente empresario catalán desde el anonimato.

En el ámbito económico, Junts tiene formalmente a figuras como Jaume Giró, presidente de la comisión de Empresa i Treball del Parlament. También al expresidente de la Cambra Joan Canadell o a la ejecutiva del sector tecnológico Anna Navarro. Giró, que fue director general de la influyente fundación La Caixa durante años, es señalado por el mundo empresarial catalán como su “interlocutor deseado”, pero en la práctica está alejado de la toma de decisiones en el partido. Las mismas voces destacan que Canadell, pese a su proactividad e hiperactividad, levanta suspicacias entre los empresarios, cosa que también puede decirse de Navarro.

Además de Giró, en los últimos tiempos los empresarios también vieron con esperanza la posibilidad de que Antoni Castellà ganara peso en el partido, pero lo cierto es que su consolidación en el ámbito económico no se ha producido. “En tres días de jornadas del Cercle d’Economia, ¿a quién has visto de Junts? A nadie. Se han desconectado de todo”, apuntan desde una organización empresarial.

Las fuentes consultadas apuntan que el vacío que existe en este campo lo ha llenado una institución que ha sido hábil leyendo el contexto. Hablamos de Foment del Treball y de su presidente, Josep Sánchez Llibre.

El factor Foment

Algunas voces aseguran que el peso de Foment en la agenda económica de Junts es enorme y que Sánchez Llibre, histórico diputado de Unió y veterano del intrincado mundo del lobismo, las enmiendas y la influencia de los sectores económicos en la política, ha entrado hasta la cocina en la maquinaria de Junts. “Sánchez Llibre utiliza a Junts para sus propios intereses y lo hace de forma constante”, afirma una voz autorizada.

Otras voces suavizan esta lectura. “Ya le gustaría a Foment tener la influencia en Junts que dice que tiene”, afirman desde otras patronales.

La propia patronal de las grandes empresas rebaja la influencia que algunos le otorgan. “Trasladamos inquietudes y propuestas, como lo pueden hacer el Sindicat de Llogateres o la Plataforma per la Llengua”, dicen fuentes de Foment. Las mismas voces admiten que hay sintonía entre Foment y Junts porque la formación “tiene inquietud en el campo de la economía productiva, como el PP, como parte del PSC y sectores de ERC”.

¿Con quién vehicula Foment su relación con Junts? En la figura de Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de la formación, que ha ganado influencia en los últimos meses en el campo económico y a quien se ve con cierta frecuencia en la sede de la patronal en Via Laietana. Pero no es el único. El conjunto de patronales catalanas tienen bien definido al triunvirato con el que gestionar sus peticiones a Junts, y además de Batet cuentan con Jordi Turull, secretario general del partido, y Míriam Nogueras, portavoz en el Congreso. En la capital también tienen un peso importante Jordi Ficapal, que coordina a los parlamentarios de la formación, y Georgina Pou, asesora de Nogueras.

Waterloo

Sin embargo, no es ninguna novedad el hecho de que las grandes decisiones las toma el Carles Puigdemont desde Waterloo. Eso explica que en temas decisivos como la reducción de jornada o hace unos meses el impuesto a las energéticas líderes patronales y presidentes de importantes compañías españolas y extranjeras hayan desfilado por la residencia del expresident de la Generalitat. “Él es quien decide”, asumen de forma unánime en las patronales catalanas. “Cuando le visitamos es porque sabemos que tiene la última palabra, porque la proximidad siempre ayuda y por una cuestión de respeto”, añaden.

Una de las críticas que hace el mundo patronal a Junts es que “no es propositivo, sino reactivo, y a menudo con visión táctica y no estratégica”. Pero el sentir mayoritario en el mundo patronal es que esta crítica es extensible a otros partidos. “El PNV, por sus últimos pactos, también está en un momento de tacticismo; el PP tiene en verano congreso y no se puede mojar según cómo, y de ERC aún no sabemos qué piensa de la ampliación del aeropuerto”, reflexionan estas voces.

Lo cierto es que con más o menos dificultades, existe unanimidad en que “Junts tiene la llave”. La aritmética parlamentaria da a sus siete diputados en Madrid un poder decisorio constante y las patronales lo saben. A pesar de ello, admiten que recurren a Junts por razones utilitarias más que por convicción. “Si mañana pierden el poder decisivo que tienen ahora, no les hará caso nadie”, reflexiona un directivo. “Si los votos fuesen del PNV, nos tocaría aprender euskera”, bromean desde otra organización empresarial.