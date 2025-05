El Automobile Barcelona gana un 10% de público y cierra la 43ª edición con 350.000 asistentes

La feria Automobile Barcelona confirma las previsiones y cierra la 43ª edición con un 10% más de asistentes y un total de 350.000 visitantes, que han podido probar modelos de una treintena de marcas, con especial protagonismo del vehículo electrificado y las firmas chinas. "Sólo nos gana la rúa del Barça, no hay salones en Europa y en España que tengan tantos visitantes, es un éxito de Barcelona", ha dicho el presidente de Automobile Barcelona, Enrique Lacalle en los medios.

Lacalle ha destacado que la feria se ha convertido en un revulsivo de ventas de vehículos y ha contribuido a rejuvenecer el parque automovilístico local, que tiene 14 años de media. La cita bienal se prepara ahora para celebrar la 44 edición coincidiendo con las obras de remodelación del recinto de la Feria de Montjuïc.

Ubicación a debate

Lacalle no quiso confirmar si la feria se celebrará en otra ubicación, por la reforma de la Fira. "Dentro de dos años hará falta imaginación, ilusión y volver a hacer el Salón del Automóvil", ha dicho el presidente del Automobile, que este mismo salón termina su mandato. Lacalle ha reivindicado el papel de un salón que está en alza mientras que grandes certámenes europeos como los de Ginebra han cerrado en los últimos años. "Mientras algunos cierran salones, nosotros abrimos", ha subrayado.

El certamen ha incluido la presentación de una docena de primicias, con una novedad a nivel mundial y otra novedad a escala europea: el Ebro S400 y el MG S5. El listado de vehículos que se han podido ver por primera vez en España lo completan el Ford Puma Gen-E, los KGM Torres EVX y KGM Torres Actyon, el Denza GT Z9 de BYD, el Hyundai Ioniq 9, el Renault 4, el Mobilize Duo y el Mobilize Bento, el Omoda 9.

Lacalle ha remarcado que las marcas que han optado por no venir "se han equivocado" porque los que sí han apostado por el salón han hecho "muchas ventas". "Quien no está no existe y lo que no ha venido ha perdido y lo que ha venido ha ganado. [El salón] ha servido también para que marcas menos conocidas, como las chinas, hayan tenido un éxito espectacular", ha dicho. Precisamente, las firmas del gigante asiático, como BYD, Lynk&Co, Omoda, MG o Xpeng han duplicado su peso en los expositores y son ya un tercio del total.

Probar los coches in situ

El salón con 106 años ha llenado los pabellones 1 y 8 del recinto de Fira de Montjuïc, la avenida Maria Cristina y la plaza del Universo, que ha ocupado completamente Seat-Cupra, que celebra el 75 aniversario de la marca. Los visitantes han podido conducir los coches presentados, pasando por la zona de Test drive y conducir por el trazado del histórico circuito de Montjuïc.

"Ha sido espectacular la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que han probado los vehículos en el salón del automóvil. Es una buena idea llenar esta avenida de coches y de boxes para probar", ha añadido. Lacalle ha destacado que "es muy difícil" encontrar un espacio como el salón del automóvil que concentra "toda la oferta" y puedes probar libremente los vehículos.