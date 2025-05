Muere el empresario José Felipe Bertrán de Caralt a los 98 años de edad

El empresario barcelonés José Felipe Bertrán de Caralt ha fallecido este jueves a los 98 años de edad en Barcelona. El mecenas y promotor empresarial fue una de las principales fortunas de España y ejerció el mecenazgo durante su carrera profesional. El velatorio se ha instalado hoy en el tanatorio de la Ronda de Dalt de Barcelona y la ceremonia del funeral está prevista para este sábado, 17 de mayo de 2025, a las 11 de la mañana.

Licenciado en Leyes por la Universidad de Barcelona en el año 1950 y con un Programa de Alta Dirección de Empresas por el IESE (Universidad de Navarra) en 1965, Bertrán de Caralt ejerció los primeros años de su actividad profesional como abogado, aunque enseguida abandonó esta carrera para dedicarse a los negocios a partir del impulso a la creación de empresas en los ­ramos textil y alimentario, en especial la industria avícola a través de las empresas Material Agropecuario y Agrovic.

Nieto de José Bertrán Musitu, ministro de Gracia y Justicia durante el reinado de Alfonso XIII, e hijo de Felipe Bertrán Güell, importante industrial catalán, Bertrán de Caralt pertenecía a una de las familias más influyentes de la burguesía industrial barcelonesa del siglo XX. Fue presidente de Pro­ductos Pirelli, de Fergat Española y de Asland Cataluña; vicepresidente de Asland y de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, y consejero de Cor­poración Agbar. También fue presidente de la Hermandad de Poblet y miembro del Patronato de Poblet y miembro de la Ejecutiva del IESE.

Apasionado por el arte, fue patrono de la Fundación Amigos del Museo del Prado desde 1980 hasta 1985, donde contribuyó en la adquisición de obras para ser expuestas en el museo madrileño y en la organización de exposiciones.

Protagonista en el 'caso Estevill' y fundador de 'Pimpollo'

El empresario jugó un papel determinante en la desarticulación de la trama de corrupción del ex juez Lluís Pascual Estevill, que utilizaba al abogado José Piqué Vidal para extorsionar a industriales y personalidades del mundo económico tras dirigir acciones judiciales arbitrarias contra ellos. De hecho, Bertrán de Caralt no aceptó el chantaje y pasó por ello por la prisión, convirtiéndose luego en uno de los principales testigos de cargo contra Pascual Estevill en el proceso judicial que dirigió el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el ex juez y que acabó en condena. Ese misma actuación de colaboración con la justicia fue la que le llevó a beneficiarse de un indulto parcial de una pena que impusieron al empresario por delito fiscal. El empresario, que también pagó una responsabilidad civil de cerca de 1.200 millones de pesetas (unos 7,2 millones de euros), siempre defendió su inocencia.

En el plano empresarial, Bertrán de Caralt fue líder en la actividad de cría y engorde de pollos en España. Fundó la empresa Agrovic que, con la marca Pimpollo, llegó a facturar más de 40.000 millones de las antiguas pesetas (240 millones de euros). Esta compañía, que controlaba casi una cuarta parte del mercado español del pollo, acabó vendiéndose en 2001 a la multinacional holandesa Nutreco.