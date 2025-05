Philipp Joeinig, consejero delegado de Menzies Aviation: "Queremos que el aeropuerto de El Prat se amplíe para evitar la congestión"

Menzies Aviation, una de las mayores compañías de 'handling' del mundo, aterrizó en el aeropuerto de Barcelona-El Prat en 2024 tras ganar una de las licencias de asistencia en tierra. La empresa gestiona ahora el 'handling' de aerolíneas como Emirates o EasyJet en Barcelona. Al frente está Philipp Joeinig, consejero delegado del grupo con base en Londres, que estos días ha estado en la capital catalana y en Girona en sendos encuentros con centenares de directivos de la compañía.

¿Cuál es el volumen de negocio global de la compañía?

Estamos presentes en 65 países, en 340 aeropuertos. Tenemos 65.000 empleados y gestionamos más de 600 aerolíneas. En 2024, el grupo facturó cerca de 2.600 millones de dólares y la previsión es que este año se alcancen los 3.000.

¿Qué significa España dentro de la estrategia de Menzies?

España es uno de los mercados más relevantes del mundo por volumen de tráfico y llevamos 24 años aquí, es un país prioritario para nosotros. Ya estábamos presentes en Madrid, Alicante, Málaga, Palma, Reus… y ahora en El Prat, que es un gran paso.

¿Qué retos plantea el mercado español?

El principal reto es la estacionalidad. La diferencia entre verano e invierno es muy alta, y eso afecta a la planificación. También entre los días de la semana o las horas del día. También hay una fuerte presión sobre los costes y mucha competencia.

¿Cómo ha sido este primer año de operación en el aeropuerto de Barcelona?

Iniciamos operaciones en marzo. No fue un inicio fácil porque se pospuso varias veces y tuvimos que arrancar en pleno verano. Normalmente, para una operación tan grande como la de Barcelona, deberíamos haber tenido nueve meses para una puesta en marcha adecuada y lo hicimos en cuatro. Además, subrogamos hasta 500 empleados que provenían de otros cuatro gestores. Ahora ya tenemos 700 trabajadores en El Prat.

No parece sencillo.

Son diferentes formas de trabajar, diferente cultura. Necesitábamos identificar y seleccionar a los mandos intermedios y capacitarlos en los procedimientos de nuestra compañía: la máxima prioridad siempre es la seguridad. Somos líderes en seguridad en la industria, tanto en sistemas y herramientas informáticas como en nuestra cultura de seguridad.

¿Y el resultado?

Operar en el aeropuerto de Barcelona no es fácil, sobre todo en verano. Es una combinación de vuelos intercontinentales, aerolíneas de bajo coste y aerolíneas tradicionales europeas. Por lo tanto, el aeropuerto suele estar congestionado en algunos momentos de la temporada alta. Y es necesaria una excelente coordinación con la autoridad aeroportuaria para gestionar la operación. Por eso, elaboramos un plan de acción especial junto con Barcelona para los primeros seis meses de transición. Y todo transcurrió a la perfección.

¿Qué distingue a Menzies de otros operadores?

Nuestra experiencia global, nuestra apuesta por la innovación y nuestra cultura empresarial. Invertimos mucho en tecnología, automatización, gestión de datos y sostenibilidad. Pero además, tenemos una cultura que pone a las personas en el centro. Para nosotros, es importante poder ofrecer una red global a nuestros clientes. Esto sirve tanto a las actividades relacionadas con los pasajeros como al equipaje y la limpieza. Sea cual sea el requisito, es importante tener un alto nivel de transparencia y un producto estándar. La idea es que, cuando una aerolínea vuela de un aeropuerto a otro, y en ambos casos Menzies es el proveedor del servicio, el pasajero de este avión experimente un trato similar.

¿Qué peso tiene la sostenibilidad en su estrategia?

Nos hemos comprometido a alcanzar las cero emisiones netas en 2045. Estamos invirtiendo en vehículos eléctricos, energías renovables, reducción del uso de papel…

¿Qué porcentaje de la flota de equipos es eléctrica actualmente?

En algunos estamos en torno al 70%. En Barcelona ya estamos con un 93% y el objetivo es llegar al 100% lo antes posible. Y los que aún no lo son es porque no existe este equipo específico o no ha sido probado ni certificado como eléctrico. Como saben, la aviación es un sector muy sensible al medio ambiente. Así que estamos muy orgullosos de ello y de ser socios de AENA, que hace un trabajo excelente.

Sabe que la ampliación del aeropuerto de Barcelona está en debate, ¿Qué opina?

Estoy a favor porque la congestión, sobre todo en verano, es muy grande. Eso es grave y perjudicial para la experiencia de los pasajeros e influye en la seguridad. Tener más espacio permite mejores procesos y experiencias tanto para los viajeros como para las aeronaves y los pilotos. Por eso, creo que es nuestro deber expandirnos para afrontar el crecimiento. Cada vez hay más gente viajando, cada vez más gente quiere viajar. Si no hay ampliación, los precios subirán.

¿Por qué?

Esto no es algo nuevo. Tenemos el deber de contar con una buena infraestructura e invertir también para las próximas generaciones, para que puedan viajar tanto como sea posible e interactuar con los demás. La mayoría de las aerolíneas que operan ahora en Barcelona desean crecer. Y todo el mundo quiere venir a Barcelona, quiere comer bien y disfrutar de la vida. El gobierno de Catalunya está trabajando con AENA en iniciativas que, en mi opinión, compatibilizan el crecimiento de la infraestructura en Barcelona con el entorno medioambiental del aeropuerto. Barcelona se encuentra en un entorno muy sensible. Los aeropuertos siempre están en medio de algo. Así que necesitamos gestionar el entorno de la mejor manera posible. Pero no podemos permitirnos que nos detenga.

¿Qué planes de futuro tienen?

La licencia es por siete años y haremos todo lo posible para seguir y estar aún en más aeropuertos de España y del mundo. Para nosotros, la prioridad es la calidad, la seguridad y el rendimiento para nuestros clientes y para los pasajeros. Es importante saber que pasamos de cero licencias a siete y estamos muy orgullosos.