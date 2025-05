No solo revolucionaria, sino fácil de adoptar: el sector salud reivindica la usabilidad como clave de la revolución digital

Siendo el tramo de acceso al ágora un túnel futurista con luces rojas, música electrónica, pantalla semitransparente en medio y tres pares de pulmones gigantes de tela y un cerebro flotante de algodones al final, no es raro que uno espere que dentro se vaya a hablar de ingeniería pura. No por nada el reclamo de este congreso (Health Revolutionary Congress) es que participar supone unirse a la revolución en el sistema de salud. Sin embargo, pronto queda claro que el debate en este terreno no es tanto el desarrollo de estas tecnologías de última generación, como su aterrizaje en un sistema médico que simplemente busca poder curar mejor.

“Hace muchos años que invertimos en tecnología y transformación digital; lo que vemos ahora es que el problema es como integramos esta tecnología y como nos aseguramos de que sea útil tanto para profesionales como pacientes”, afirma, en su primera intervención, una de las responsables de la transformación digital de Sanitas en España, Irene Sainz. Habla también de interoperabilidad, que quiere decir que una misma tecnología esté disponible en distintos centros, y, sobre todo, de la importancia de estar seguros de que la tecnología aporta valor real al paciente.

Algo parecido recalcará, justo después, la doctora Raquel Salinas, médica experta en rehabilitación en el Hospital Clínic de Barcelona. “Las herramientas digitales deben formar parte de la rutina clínica”, coincide, señalando dos claves: que se involucre y entrene a los profesionales, y que se ponga al paciente en el centro cuando se desarrolle tecnología. “Necesitamos tiempo, inversión, práctica [con la tecnología] y enfoques centrados en el paciente”, receta.

Resumirán el diagnóstico del siguiente modo: la tecnología tiene que ser “accesible, inclusiva y basada en la ciencia en la evidencia”, dirá la una. Tiene que haber “integración, interoperabilidad” y mucho foco en el profesional, completará la otra.

Telemedicina en Berlín y Canadá

Por casos que justifiquen el potencial de estos tipos de herramientas, no será. En la misma mesa redonda, el vicepresidente sénior de operaciones internacionales y producto de Teladoc Health, Alex Mata, enumerará varios de los proyectos que tiene en marcha esta compañía. Un sistema de telemedicina que permite a especialistas del mayor hospital de Europa, en Berlín, conectar con los profesionales menos expertos de hospitales más pequeños repartidos por el resto del país. Una herramienta parecida para hacer llegar atención especializada a los centros médicos de áreas con menos recursos de Canadá. O un proyecto para acelerar el diagnóstico del autismo en Francia.

Además de todo lo que apuntan sus compañeras de debate, Mata asegura que uno de los grandes retos es integrar la inteligencia artificial (IA) en el día a día del sistema de salud, porque esta es una revolución a la altura de lo que supuso internet, dice. “Estamos empezando a competir con compañías tecnológicas”, apunta, en relación con que OpenAI (responsable de ChatGPT) haya empezado a hablar de salud.

Falta de médicos

Justo antes que ellos, este congreso organizado por la asociación Barcelona y Madrid Health Hub ha dado voz a todo lo que la tecnología puede aportar al mundo del deporte. La directora de la fundación Kevin Love, creada por este jugador de baloncesto tras sufrir un ataque de pánico y ansiedad en medio de un partido, ha explicado que sin la tecnología no serían capaces de llegar a los miles de alumnos a los que quieren involucrar en tantos países del mundo. El exjugador de futbol Iker Casillas ha sostenido (a través de un vídeo) que la inteligencia artificial ya está haciendo por detectar anticipadamente infartos como el que vivió él mismo. Pedro Botija, responsable de marketing de Idoven –empresa de la cual Casillas es embajador– explicará que lo hacen analizando cientos de miles de electrocardiogramas de pacientes reales.

Sin embargo, después de sus testimonios, y de los de Sanitas, el Clinic y Teladoc, volverá a imponerse la dura realidad: el principal problema del sistema de salud es (y lo será todavía más) la falta de profesionales. En España habrá un déficit de 9.000 médicos, a final de este año, según el cofundador de Saniempleo, José Vargas, y el director de servicios clínicos de l’Hospital Comarcal del Pallars. Diego Eslava, de Tucuvi, y Juliusz Jan Szczesniewski Dudzik, del Hospital Universitario de Getafe, propondrán a la IA también como parte de la solución. “No se trata de tener al mejor personal, se trata de tener el suficiente”, concluyen.