Oughourlian, presidente de Prisa: "Este grupo no es un juguete; no podemos distraernos con batallas internas"

En una de las juntas de accionistas más esperadas de los últimos años, el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha pronunciado un discurso firme con múltiples mensajes dirigidos a los sectores críticos dentro del accionariado. En él ha defendido la solidez de Santillana como parte esencial del grupo, ha criticado los intentos de desestabilización interna y ha anunciado la presentación de un nuevo plan estratégico tras el verano.

“Me duele que se afirme con frivolidad que Prisa va a vender Santillana”, ha dicho Oughourlian, en respuesta directa a los rumores recientes sobre una posible desinversión. “Santillana aporta el 70% de nuestro EBITDA y no se vende. Es una parte irrenunciable del grupo”, ha recalcado. “No se vende ni se trocea”, ha añadido, buscando cerrar definitivamente esa especulación.

Pero el presidente ha querido ir más allá. “Quiero afrontar el elefante en la habitación: no nos lo están poniendo fácil”, ha reconocido, en referencia a las tensiones internas surgidas tras el rechazo del consejo al proyecto de televisión que algunos accionistas promovían. “Hace tres meses el consejo de administración de Prisa decidió rechazar el proyecto de televisión [...] era imposible de justificar desde el punto de vista financiero y dudoso desde el punto de vista industrial”, ha afirmado con rotundidad. “Desde entonces hemos soportado ataques”, ha continuado, dejando claro que la presión no ha pasado desapercibida.

En este contexto, Oughourlian ha reconocido haber considerado si debía usar esta junta para dirigirse explícitamente a ese grupo de accionistas que, según él, está “poniendo en duda la viabilidad de la compañía”. A ellos —y al resto de accionistas con “intereses legítimos” en el grupo— les ha enviado un mensaje: “Este grupo no es un juguete. No podemos distraernos con batallas internas, pero tampoco podemos tolerar que intereses particulares pretendan imponerse al interés común”.

“Desde que llegué a la presidencia he estado siempre en el lugar en el que debo estar, y de esa posición no me van a mover”, ha afirmado con determinación.

El presidente ha querido subrayar que su mandato se ha guiado por tres principios claros: “Ha quedado demostrado que el foco de mi presidencia es la estabilidad, el negocio y la integridad de la compañía”. Y ha cerrado su intervención con una mirada al futuro: “Gracias a la refinanciación se nos abren perspectivas de crecimiento. Después del verano presentaremos un nuevo plan estratégico, porque estoy harto de hablar de guerras internas en vez de proyectos e ilusiones. El futuro de Prisa es brillante”.

Con estas palabras, Oughourlian ha querido lanzar un mensaje de unidad y ambición, al tiempo que cerraba filas en torno al rumbo estratégico de Prisa, dejando claro que no tolerará más interferencias que pongan en riesgo la estabilidad del grupo.

Joseph Oughourlian, presidente de Prisa: "Hay un grupo de accionistas que está cuestionando la integridad de Prisa, pero prefiero tenderles la mano" / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Acuerdo de refinanciación: aprobado 'por los pelos' y con polémica

En cuanto al acuerdo de refinanciación firmado por el Grupo hace apenas unos días, Pilar Gil Miguel, Directora Financiera, ha dicho lo siguiente: "Este acuerdo de refinanciación se ha firmado a pesar de los obstáculos que algunos accionistas han puesto en nuestro camino" - a lo que ha añadido - "Recordar lo cerca que hemos estado de perder este gran acuerdo [...] Si tuvieramos que ponernos a buscar ahora financiación sería imposible y hubiese conllevado un gran problema financiero para el Grupo."

El Grupo Prisa cerraba el pasado viernes la refinanciación de su deuda financiera con los traspasos de fondos correspondientes a las entidades acreedoras, incluyendo el repago del tramo de la deuda júnior, con los fondos de 39,9 millones obtenidos en el aumento de capital ejecutado a finales de marzo por la compañía.

De este modo, el Grupo ampliaba el plazo de vencimiento del tramo de la deuda super sénior a junio de 2029 y del tramo de la deuda sénior a diciembre de 2029.