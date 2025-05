“Felicidades”: el mensaje que esconde una estafa muy peligrosa en redes sociales

Con más de 120 puntos de venta en España, Rituals Cosmetics, la conocida firma neerlandesa de productos de belleza y hogar, se ha visto envuelta en una ola de estafas digitales que utilizan su nombre y estética corporativa para engañar a los consumidores.

En los últimos días, numerosos usuarios han reportado la recepción de mensajes sospechosos por correo electrónico o SMS, con el asunto "Happy birthday. Discover your gift from Rituals. Just click here…", en los que se les promete un supuesto regalo por su cumpleaños. Pero detrás de esta aparente felicitación se esconde una estafa con un claro objetivo: robar datos personales y bancarios.

La propia compañía ha lanzado un comunicado urgente alertando de esta suplantación. “Ten cuidado: está circulando un correo electrónico fraudulento. Lamentablemente, estafadores están usando el nombre de Rituals para enviar mensajes falsos cerca de tu cumpleaños", advierte la firma. “No hagas clic en ningún enlace ni transfieras dinero”, añade tajante la comunicación enviada a sus clientes suscritos.

¿Cómo funciona la estafa?

Los delincuentes emplean técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza del consumidor. El mensaje llega justo antes o después del cumpleaños del destinatario, lo que aumenta su efectividad emocional. El enlace dirige a una página falsa que simula ser de Rituals, donde se solicita información personal, e incluso bancaria, bajo la excusa de tramitar el supuesto regalo.

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha explicado que este tipo de ataques no solo buscan dinero inmediato: muchas veces los datos recopilados son vendidos en el mercado negro o utilizados para cometer fraudes posteriores más complejos.

Recomendaciones oficiales

Rituals ha sido clara en su mensaje: solo se comunica con sus clientes desde correos oficiales como newsletter@c.rituals.com o service@rituals.com. Cualquier otro remitente debe ser considerado sospechoso.

Además, si el usuario ha caído en la trampa y ha realizado una transferencia, debe contactar con su banco cuanto antes. Las entidades suelen ofrecer un plazo de hasta dos meses para revertir operaciones no autorizadas.

También recomiendan no compartir datos personales en webs no verificadas y revisar siempre que la URL sea oficial (www.rituals.com). En caso de duda, se puede contactar directamente con el servicio de atención al cliente de la marca.

Rituals advierte: este mensaje de cumpleaños es una estafa / Archivo

Un fenómeno creciente

Este caso es solo un ejemplo más del auge de las estafas personalizadas que utilizan la imagen de marcas reconocidas. El crecimiento de las compras online y la fidelidad de los consumidores hacia firmas como Rituals ha abierto una nueva vía de explotación para los ciberdelincuentes.

En definitiva, los consumidores deben estar más atentos que nunca: ante cualquier correo o SMS que ofrezca regalos, premios o promociones demasiado buenas para ser verdad, la mejor respuesta es no hacer clic, verificar y, si es fraudulento, denunciarlo.