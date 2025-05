ULI reúne en Madrid a los principales expertos inmobiliarios para debatir sobre urbanismo, vivienda y centros de datos

Madrid acogerá este martes 13 de mayo la tercera edición de la Conferencia Anual del Urban Land Institute (ULI) Spain, una organización global, sin ánimo de lucro, que reúne a más de 45.000 profesionales del sector inmobiliario y del desarrollo urbano a nivel internacional presidida en España por Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de la promotora Metrovacesa. En este cónclave en el que participan 300 VIP del 'ladrillo' patrio se debatirá sobre la situación macroeconómica, la salud de la inversión inmobiliaria o el reto de cómo solucionar el problema de la vivienda.

El campus vertical del IE University en la quinta torre del pase de la Castellana acogerá a directivos de las principales promotoras, inversores, gestores, urbanistas, arquitectos, representantes de la administración pública y otros líderes del mercado. "La ULI Spain Annual Conference 2025 está concebida como un punto de encuentro profesional en torno al desarrollo sostenible, a la innovación y la creación de ciudad, que integre a todos los ámbitos, ya sean del mundo privado, académico y del público. Estamos muy orgullosos de la respuesta recibida, con una calidad de temáticas y ponentes con equilibrio internacional y local que harán de este foro una oportunidad de intercambio de conocimiento y experiencias única", explica Pérez de Leza.

Sesiones

La jornada la inaugurará Filippo Taddei, Chief Economist de Goldman Sachs en Europa, que compartirá su visión sobre la coyuntura macroeconómica en el complejo contexto geopolítico actual, marcado por la situación de la política arancelaria de EEUU. Después intervendrá Steve Adler, alcalde de la localidad texana de Austin, que explicará cómo abordan en grandes ciudades del mundo los problemas del acceso a la vivienda será el hilo argumental de la segunda ponencia del día, a través de una exitosa experiencia: entre 2015 y 2023, Adler impulsó varias iniciativas para aumentar la oferta de vivienda asequible para diferentes perfiles de usuarios, promoviendo el desarrollo de proyectos residenciales e iniciativas de densificación urbana.

Además de estos, durante todo el resto del día participarán en diferentes mesas redondas John Mulqueen, director de inversiones de Canary Wharf; Aldo Mazzocco, CEO & General Manager de Generali Real Estate; Miguel Hernández, director de Estrategia en Crea Madrid Nuevo Norte (MNN); Benjamin Ruether, director de Fund Management for the European Residential Property Funds de Catella Investment Management; Javier Rodríguez Heredia, socio director de Azora; David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes; Peter Denton, miembro del consejo de administración de Places for People; Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties; Mikael Hesselval, director Business Development y consejero del Areim DC Fund y Richard Redstone, director de Blue Owl European Data Centers Council.