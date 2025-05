Alícia Romero: "La Generalitat, por primera vez en años, vuelve a ser atractiva para los bancos y les pediremos 3.500 millones de euros"

La consellera de Economia, Alícia Romero, avanza en su entrevista con EL PERIÓDICO que el Govern trabaja en un mapa de las empresas catalanas que desarrollan tecnología que pueda utilizarse en defensa. Puntualiza que los aranceles de Trump, por el momento, están generando más alarma que impacto y llama a los empresarios a innovar en sus formas de organización para encajar la reducción de jornada.

El Govern se ha manifestado en desacuerdo con la OPA del BBVA sobre el Sabadell y ha dicho públicament que está actuando para frenarla. ¿En qué consisten esas actuaciones?

Son unas declaraciones del president de la Generalitat. Ha preferido trabajar que hacer ruido y ha ido haciendo las gestiones necesarias con el Gobierno español y con otras organizaciones para intentar que Banc Sabadell siga teniendo actividad en Catalunya y esa actividad facilite la financiación a las pymes. Catalunya es un país de pymes y es verdad que ese acceso a la financiación fácil ha llevado al Sabadell a ser un banco muy cercano a las empresas y eso no se puede perder. Para nosotros es muy importante.

También hay otros motivos, como mejorar el acceso a los consumidores, más cohesión territorial, no perder empleos… La consulta pública abierta por el Gobierno hasta el 16 de mayo permitirá a los agentes sociales y económicos catalanes manifestar cuál es su opinión en relación a la opa. En una hora con la consulta abierta ya se habían recibido muchísimas opiniones. Y a partir de ahí, escuchando a todas las voces, el Gobierno decidirá.

barcelona 09/05/2025 Política. Entrevista a la consellera de Economía, Alicia Romero. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Tras el gran apagón del pasado 28 de abril el sector energético está en el foco. Moncloa acaba de anunciar que está abierta a retrasar el cierre de las nucleares. Como puede afectar eso a los planes de Catalunya en transición energética?

Deberemos esperar a ver cuáles son las decisiones finales que toma el Gobierno, que es el competente. Nosotros aquí estamos haciendo el trabajo que nos toca, que es intentar potenciar nuestro mix energético. Actualmente, solo el 18% de nuestra energía viene de fuentes renovables y aquí debemos dar un impulso importante para que Catalunya sea autosuficiente energéticamente, generemos más energía y más barata, y esto permita que las empresas sean más competitivas. En el resto de Espanya, actualmente, el 50% de la generación ya viene de energías renovables.

Este martes pasado el Gobierno aprobó el proyecto de ley para la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. ¿Será positivo para la economía catalana?

Nosotros creemos que todo los derechos que hemos ido ganando para los trabajadores han ido bien, tanto para los trabajadores como para las empresas. La reforma laboral y las subidas del salario mínimo han provocado que suban el resto de salarios y eso ha promovido el consumo interno y nuestra economía ha ido a mejor. Es verdad que tenemos una economía poco productiva, hemos de ser más productivos. Estar más horas en el trabajo no implica ser más productivos. También es cierto que no todos los sectores son iguales y no es lo mismo una gran empresa de 2.000 empleados que una pyme de 15, deberemos ver cómo se puede adaptar todo el mundo y qué herramientas damos.

Los empresarios deben tener predisposición a innovar en las formas de trabajar y de gestionar su personal

¿No será un freno para el crecimiento económico, como sostienen las patronales?

También parecía que la reforma laboral iba a destruir empresas y sería el apocalipsis, o casi, y no ha sido así. Sino al contrario, se ha generado más empleo y más estable. Tenemos que establecer sistemas de organización empresarial un poco más innovadores. Así el trabajador se sentirá más motivado y trabajará más, mejor y en menos horas. Los empresarios deben tener una cierta predisposición a innovar en las formas de trabajar y en la manera de gestionar su personal.

¿Si el Govern está a favor de la reducción de jornada, por qué no la ha aplicado a sus funcionarios, hasta las 35 horas semanales, tal como está pactado a nivel estatal y algunas administraciones ya aplican?

Se está trabajando en esta línea. También es verdad que en algunos organismos sí que se aplican las 35 horas y en otros no y, por lo tanto, veremos cómo trabajamos en este sentido para ajustarnos a las normas estatales, que intentamos cumplir siempre.

Hace unos días el Idescat publicaba el dato del PIB del primer trimestre, que revelaba un crecimiento del 3,2% interanual. Un dato positivo, superior a la media de España y más del doble que la media europea. ¿Tienen cuantificado si la guerra comercial va a lastrar ese crecimiento?

De momento todo lo que tenemos son estimaciones, pero no hay un impacto real. Las llamadas que están recibiendo entidades como Acció o el ICF, que es donde hemos habilitado medidas para paliar los posibles efectos, son actualmente meramente informativas. Nadie está diciendo que necesita ayuda porque ya ve una afectación. Solo el 4,3% de las exportaciones de Catalunya van a Estados Unidos, es un porcentaje pequeño.

El otro día en las jornadas del Cercle d'Economia se habló mucho de eso y la mayoría de empresas dicen que están trabajando a corto plazo y esperando a ver qué pasa. Nosotros reaccionamos rápido, pusimos encima de la mesa un plan de 1.500 millones de euros. Pero ahora mismo no llegan a la decena las empresas que han pedido alguna de las ayudas. Los aranceles de Trump, ahora mismo, están generando más incertidumbre que repercusión.

Hoy la defensa no solo son armas, también es inteligencia y ahí Catalunya puede jugar un papel

Otro debate que ha abierto Trump es el de la necesidad de rearmarse. ¿Qué acciones está llevando a cabo el Govern en ese sentido?

Lo que estamos haciendo es ver nuestras fortalezas en ese ámbito, sobre todo por lo que respecta al conocimiento y la tecnología. Catalunya no tiene nada en industria de defensa, lo que sí que tenemos es tecnología que puede ayudar en temas de seguridad. Hoy en día la defensa ya no son solo armas, la defensa es inteligencia y por lo tanto nosotros aquí sí creemos que podemos tener un papel. Estamos viendo cuáles son nuestras fortalezas y ver cómo podemos ayudar y formar parte de esta respuesta europea.

¿Pero el Govern está en conversaciones para que empresas de seguridad inviertan en Catalunya?

No. Nosotros estamos elaborando un mapa de Catalunya para ver quién podría estar o quién está trabajando en el ámbito de la seguridad, sobre todo desde el punto de vista de la ciberseguridad y cómo la tecnología que estamos haciendo aquí puede ayudar a dar soluciones a estos retos que tenemos.

¿Cuándo será efectiva la quita de 17.000 millones de euros pactada con el Gobierno?

Depende del Gobierno. De momento, lo que se ha establecido es que la modificación legislativa pueda ir al Congreso antes de que acabe esta primavera y así pueda estar aprobada en otoño. Lo que nos iría muy bien. El ambiente de estabilidad que ha generado el nuevo Gobierno nos lleva a que el próximo martes aprobaremos un acuerdo en el Consell Executiu que se nos autorizará a pedir hasta 3.500 millones de euros a través de financiación privada.

La Generalitat vuelve a ser atractiva para los bancos

Es la primera vez en muchísimos años que podremos salir a financiarnos al sector privado. Ahora solo lo podemos hacer vía FLA y esto nos permitirá refinanciar la deuda del FLA o amortizarla. El FLA tiene intereses muy altos, nos podremos ahorrar entorno al 0,75% de intereses, que quiere decir unos 100 millones de euros cada 1.000 millones. Es decir, en nuestro caso, unos 24 millones de euros el año. Es una cifra importante.

¿Ya se han puesto en contacto con los bancos?

Sí y tienen interés en financiar también la deuda de la Generalitat. Durante muchos años nos han dado la espalda y creo que es bueno que de nuevo podamos salir a la financiación privada. La Generalitat vuelve a ser atractiva para los bancos y para los fondos de inversión. No salimos todavía a mercados, en el sentido de bonos, pero creo que esto se podrá hacer próximamente.

En este marco de más confianza y más estabilidad empresarial que menciona, ¿tiene constancia de si hay más empresas que están pensando en regresar su sede a Catalunya?

No, no nos consta que haya empresas que nos hayan dicho que mañana, la semana que viene o el mes que viene volverán. Pero es verdad que constantemente nos reunimos con empresarios y las empresas te dicen que están contentas con este nuevo aire del Govern, con este relato que transmite el president Salvador IIla y esto probablemente haga que algunas empresas vayan volviendo.