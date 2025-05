Un ‘last dance’ del eterno escudero de Oliu

"¿Estás muy hundido?", preguntó un asistente la mañana del miércoles a Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia y reconocido barcelonista, tras la derrota europea en Champions. El interpelado no dudó en su respuesta: "Sí. Mucho". Para Guardiola no era un día más, sino algo parecido al último. Era la última de las tres fechas del 40º encuentro del Cercle d’Economia, que se ha celebrado este año bajo el lema Europa: wake-up call? Era, asimismo, la tercera y última edición como presidente de la institución, ya que los mandatos son de tres años y Guardiola presidió estas jornadas por primera vez en 2023.

Ciertamente, el todavía presidente de la entidad no afrontó en el mejor estado de revista una jornada con ecos de despedida, a pesar de que formalmente no abandonará el cargo hasta junio. "No he dormido", admitió. El plato fuerte en su last dance era la entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa, y entre ese compromiso institucional y los disgustos futboleros, el presidente del Cercle d’Economia explicó a ‘activos’, que no había tenido tiempo ni de pensar en su legado en la institución, ni de hacer balances de ningún tipo. Con Illa hubo choque: Guardiola le reprochó algunas políticas alejadas de lo que la institución entiende por "centralidad política". Pero Illa replicó con contundencia: "El Govern hará cosas que al Cercle d’Economia le parecerán bien y otras que le parecerán mal, pero el Govern de Catalunya no será espectador".

A Guardiola no le cuesta elegir el que, en su opinión, ha sido el acto más interesante de las presentes jornadas. Cita la mesa redonda El despertar de la UE, donde, tras la intervención inicial de António Costa, presidente del Consejo Europeo, se produjo un duro encontronazo entre Li Cheng, director del Centre on Contemporary China and the World de la Universidad de Hong Kong, y Paula Dobriansky, miembro del Belfer Center de la Universidad de Harvard. "Fue un buen reflejo de dónde queda Europa dentro de esta confrontación entre EEUU y China", recapitula.

Balance de 15 años

Guardiola estrenó presidencia en 2022 y en su primer año celebró las jornadas anuales en el hotel Vela de Barcelona. Durante su mandato, la institución ha vivido un momento de gran dificultad política, que fue su petición pública de facilitar la amnistía a los políticos condenados por su papel en el 1-O; Guardiola asumió ese papel como a su predecesor, Javier Faus, le tocó pedir los indultos.

El financiero barcelonés también destaca de estos años los informes elaborados por Mario Draghi y Enrico Letta, así como la irrupción de Donald Trump y sus políticas proteccionistas. En su balance al frente de la institución hay un último logro del que se siente orgulloso: la creación de la Iniciativa por la Productividad y la Innovación (IPI), think tank para orientar la economía catalana hacia estos dos aspectos.

Pero la vida profesional de Guardiola arranca mucho antes de ese ya lejano 2022. Tras estudiar en Esade, entró en el mundo de la banca, donde pasó por una decena de entidades siguiendo la estela del crecimiento del BBVA. Este camino, que comenzó en el bilbaíno Banco del Comercio a mediados de los años 80, le llevó a ser una figura clave en el crecimiento del actual BBVA, ya que fue el directivo elegido para desembarcar en países como Puerto Rico, Argentina (donde vivió en primera persona el corralito de 2001) y, sobre todo, México. El país norteamericano es aún hoy la gran gallina de los huevos de oro del BBVA -supone el 44% de su margen bruto-, en un hecho que se ha convertido en una de las acusaciones más recurrentes de los directivos del Sabadell en plena opa.

Tras su periplo por el extranjero, Guardiola fue el número 3 de un BBVA donde Francisco González era el indiscutido presidente y José Ignacio Goirigolzarri su consejero delegado. Fue desde ese cargo donde fue espectador de primera línea de sus épicas trifulcas: "Había rayos y truenos", recuerda. Pero su etapa en el banco de origen vizcaíno acabó en 2007, cuando regresó a su Barcelona natal para convertirse en el primer ejecutivo del Banc Sabadell a las órdenes de Josep Oliu.

Oliu y Guardiola se convirtieron en el tándem más estable de toda la banca española, habituada a las luchas de poder en sus cúpulas y donde presidentes como Francisco González, Emilio y Ana Botín e Isidre Fainé iban sumando muescas al revólver de los consejeros delegados cesados. Fueron Oliu y Guardiola los responsables de que el Sabadell sobreviviera a la crisis que estalló en 2008 y que se alargó en España durante prácticamente una década, y lo hicieron con una política de adquisiciones que acabó dejando al Sabadell como cuarto banco más grande de España.

En 2020, Guardiola abandonó el Sabadell con dos notas amargas. En primer lugar, nunca llegó a presidir la entidad catalana, algo que durante años se dio por seguro. En segundo, puso fin a su carrera en la banca en un momento en que la acción se despeñó hasta los 26 céntimos, cosa que comprometió seriamente la continuidad en solitario de la entidad y que abrió la puerta al primer intento del BBVA.

Ya fuera de la primera línea política, se refugió en el Cercle d’Economia y en el patronato de la escuela de negocios Esade. También presidió la comisión económica del Barça en una época especialmente compleja para el club, entre 2021 y 2022. Si sus planes siguen adelante, Guardiola abandonará la vida pública este mes de junio.

Pero el miércoles pasado, el veterano directivo no pensaba en nada de eso. "Siento lo de ayer", le dijo el abogado Miguel Trías Sagnier, en obvia referencia futbolística. "Muy duro, muy duro", replicó Guardiola.