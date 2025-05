CaixaBank dona 383.000 euros a Cruz Roja para paliar los efectos de la DANA de Valencia

CaixaBank ha realizado una donación especial de 383.585 euros al Plan de Respuesta de Cruz Roja destinada a paliar los efectos de la devastadora DANA que sufrió Valencia el pasado 29 de octubre. La entidad aumentó con carácter excepcional de tres a cinco euros el donativo el donativo que tradicionalmente realiza por cada participación en la Junta General a causas sociales por cada uno de los participantes que votan o delegan su voto. Hasta 76.700 accionistas destinaron esta cantidad extraordinaria de forma íntegra a contribuir con la ONG durante la Junta General celebrada el pasado 11 de abril en Valencia.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, considera que esta acción reafirma el compromiso de la entidad financiera con los afectados por la DANA y con la sociedad valenciana. Cabe destacar que la entidad mantiene su sede en la ciudad de Valencia. "Las personas están absolutamente en el centro de nuestra actividad desde nuestro origen", subrayó Gortázar para poner en valor la velocidad con la que CaixaBank reaccionó ante la catástrofe. "El apoyo a los afectados y la cercanía eran clave, un apoyo que vamos a seguir ofreciendo. Pusimos en marcha una batería de medidas financieras para ayudar a las familias y empresas y llevamos nuestras oficinas móviles a los municipios más afectados", señaló Gortázar este jueves durante su participación en la mesa redonda La perspectiva de las personas en el marco de la jornada La reconstrucción tras la DANA: el rol de la empresa organizada por la Fundación SERES en la sede de CaixaBank en Madrid.

Cruz Roja Española puso en marcha un Plan de Respuesta para hacer frente a los efectos de la riada, con una ejecución continuada en los próximos tres años que tiene como objetivo principal contribuir a la recuperación, la construcción de resiliencia y el bienestar de las personas y comunidades afectadas. "Desde el principio nos dimos cuenta de que esta DANA iba a tener consecuencias muy graves para la población. Hemos movilizado gran parte de nuestros recursos en la zona para hacer frente a la emergencia", señaló María del Mar Pageo, presidenta de la Cruz Roja Española. Esta responsable detalló como ahora están dando servicio a los pequeños negocios que se vieron afectados por la riada. "Estamos asesorando a las pymes a realizar estudios de viabilidad y también hemos puesto en marcha programas de empleo con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables de esta emergencia", explicó.

Gortázar destacó durante su intervención la imprescindible cooperación que debe darse entre empresas y ONG's."Nosotros tenemos un alcance muy grande porque, además de nuestros 45.000 empleados, tenemos más de 20 millones de clientes. Una de las primeras cosas que hacemos para fomentar la solidaridad es canalizarla en forma de donativos de nuestros clientes”, ha apuntado. A cierre de abril, la entidad financiera había canalizado cerca de 30 millones de euros para las entidades que trabajan para paliar los efectos de la DANA.

Medidas de CaixaBank para paliar los efectos de la DANA

La donación a Cruz Roja se suma al plan de medidas que CaixaBank ha puesto en marcha desde el primer momento para ayudar a las personas y empresas damnificadas por la catástrofe vivida en la Comunidad Valenciana. Entre ellas, destaca la activación de la moratoria de pago en los préstamos de los clientes afectados para aliviar la carga financiera y facilitar la recuperación.

Asimismo, el banco se adhirió a las líneas ICO impulsadas por el Gobierno para anticipar las indemnizaciones y las ayudas a los afectados por la DANA e impulsar la recuperación económica; y anticipó el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras, para que las personas afectadas pudieran empezar a reparar los daños ocasionados por las inundaciones en sus viviendas o coches hasta que lleguen las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros.

Para las empresas valencianas, CaixaBank habilitó una línea extraordinaria de financiación de más de 2.500 millones, así como líneas específicas de AgroBank para los daños en explotaciones agrícolas y cultivos. Estas líneas se complementaron con otra financiación extraordinaria habilitada por MicroBank, el banco social de CaixaBank, para garantizar la continuidad de la actividad de autónomos y pequeñas empresas.

A todo ello hay que añadir la renovación automática para autónomos y pymes de los vencimientos en las líneas de crédito circulante de los clientes de CaixaBank afectados. En total ha realizado 11.300 operaciones entre moratorias y nueva financiación.

La importancia de estar asegurado

Durante la jornada tuvieron lugar otras mesas redondas en las que se destacó la importancia de la empresa, de la sociedad civil y de la necesidad de contratar seguros para hacer frente a las emergencias. "El pequeño comercio ha sufrido muchísimo con esta DANA y hay que destacar que la solidaridad de los empresarios y las empresas valencianas fue sobresaliente", aseguró Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. Este representante empresarial valenciano destacó la urgencia de prepararse para fenómenos de este estilo ante el avance del cambio climático. "Tiene que haber un antes y un después de la DANA de Valencia. Es necesario aprender de lo que ha ocurrido, invertir en infraestructuras hídricas y replantear la situación de las viviendas y los polígonos industriales situados en zonas inundables. Y para todas esas inversiones sería muy útil contar con los fondos europeos", apuntó.

Mirenchu de Valle, presidenta de la asociación empresarial de aseguradoras UNESPA, destacó que la siniestralidad en la DANA de Valencia ha sido 17 más alta que en el volcán de la Palma. "Fue todo un reto para nuestro sector y puso de manifiesto una realidad: que una parte importante de la población no está asegurada o no suficientemente asegurada para situaciones de este estilo. Tenemos que hacer una gran labor de concienciación para transmitir a la población que un seguro no es un gasto, es una inversión", aseveró.

El presidente de Correos, Pedro Saura, puso en valor la necesidad de contar con servicios públicos en todo el territorio como forma de hacer frente a emergencias como la de la DANA. "El objetivo de Correos es aprovechar toda nuestra red para vertebrar el territorio y ampliar nuestros servicios. La DANA ha supuesto un primer ensayo para probar esa red estratégica y su utilidad en caso de una catástrofe de estas dimensiones", concluyó.