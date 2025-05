José Elías habla claro sobre uno de los grandes problemas para los empresarios en España: "Me siento un delincuente"

La relación con Hacienda, muchas veces marcada por las recurrentes inspecciones a grandes tenientes, es uno de los factores que configuran la percepción que los empresarios, autóctonos y extranjeros, tienen de España. Más allá de la carga fiscal que ejerce la administración pública, asfixiante en comparación con la de otros países, este indicador cualitativo también causa descontento entre muchos emprendedores.

Sobre este tema han hablado recientemente el empresario badalonés José Elías, fundador de Audax Renovables y dueño de la cadena de supermercados La Sirena, y su paisano David, un emprendedor que decidió dejar atrás su carrera como veterinario para dedicarse a la creación de contenidos en temas de naturaleza y animales a través de su productora. A través del pódcast 'Un café incapto con Jose', ambos han compartido impresiones acerca de la especialidad del invitado, las duras condiciones que afrontan los autónomos y otros asuntos.

"A mí me gusta pagar impuestos"

"Tengo por norma diversificar en el trabajo para no depender de una rama solamente", explica David, que también realiza asesorías y autopublica libros a través de Amazon. Este principio le ha permitido obtener varias fuentes de ingresos, aunque muchas traspasan las fronteras de nuestro país. De hecho, el veterinario cuenta que gran parte de su facturación proviene de fuera de España, lo cual le lleva a hacerse una pregunta que Elías consigue adivinar: "Me vas a poner en el aprieto de que te diga si te tienes que pirar o no".

Consciente de que la tributación es el quid de esta cuestión, Elías, quien se describe como alguien "muy crítico" en este debate, deja claro cuál es su postura al respecto: "A mí me gusta pagar impuestos en España porque vivo en España". Con todo, reconoce la libertad de las personas para poderse ir a vivir donde quiera, aunque hay algo que sí causa rechazo al multimillonario empresario: "Lo que no me gusta es que alguien viva en España y tribute en otro lado", sentencia.

Inspecciones de Hacienda

Tras reivindicar la figura del autónomo en España, a quienes Elías describe como los "nuevos esclavos de la sociedad", David plantea otra problemática a la que se enfrenta: las inspecciones de Hacienda. Pese a tener todo en regla, asegura, las constantes revisiones lo involucran en un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Pone el ejemplo de algún trámite llevado a cabo en Inglaterra, donde un error de la administración se resolvió vía llamada en unos minutos; en España, la misma gestión se prolongó durante meses.

"Sentirte un delincuente haciendo negocios en España a mí no me gusta. (...) Yo me siento un delincuente", opina Elías. "Me parece que eso no es ético", concluye.