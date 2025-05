Enrique Lacalle: "Comprar un coche es un tema familiar y, sobre todo, emocional"

Hoy arranca Automobile Barcelona 2025. La gran cita del motor. La gran fiesta de Barcelona. Novedades y mucha, mucha ilusión llenarán los 100.000 metros cuadrados de exposición en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Hablamos con el gran maestro de ceremonia. Incombustible. Casi eterno. Y con la misma ilusión de aquel niño que de la mano de su padre acudía embelesado al Salón del Automóvil de Barcelona. Cita ineludible en el calendario de cualquier amante del motor, Enrique Lacalle no deja de sonreir cuando se acerca la fecha del salón. Sonríe porque ama esto profundamente, aunque los que le conocemos somos conscientes del enorme desgaste que supone organizar una muestra de este calibre en un entorno que a veces ha sido hasta hostil con el automóvil. Pero ahí está, siempre, al pie del cañón. No quiere reconocerlo, pero sabemos que sin él todo este ‘tinglado’ no sería posible. Lo dicho, incombustible. Una suerte de jefe de pista de un circo que invita a soñar. Conocerle es un privilegio.

- Son 106 años de historia y 42 ediciones del salón del automóvil. ¿Qué podemos esperar este año?

- Lo mejor, como siempre. Después de conseguir que vengan unas 30 marcas solo nos queda llenarlo y hacer el mejor salón de la historia.

- Ser presidente del Automobile Barcelona durante tantos años, ¿motiva o desgasta?

- Motiva, siempre. Desde que me metí cada día me he sentido más enganchado. En mi caso es un tema familiar, de cariño, de pasión por el automóvil, por la Fira, por algo que tiene 106 años de historia y que es un emblema de la ciudad. Lo viví desde muy pequeño, luego de adolescente. Es una parte importante de mi vida, muchos años, y de forma altruista. He dedicado muchas horas, gratuitamente. Llevo 24 años al frente, incluso sufrí un ictus durante una edición. Pero ahí sigo. Si este salón no tuviera un componente emocional yo no estaría ahí. Además, tengo un equipo extraordinario, con Ricard Zapatero, José Miguel García y muchos más. Esto no se levanta solo.

-Trabajo en equipo, sí. Pero lo suyo tiene mucho mérito...

- Si yo sé hacer algo es vender, ideas, emociones, implicación. Siempre vendo Barcelona. Es parte de mi vida. Tengo pasión por esta ciudad como por el automóvil. Por eso he dedicado tanto tiempo, porque vale la pena. Si no hubiera sido por la política que ha estropeado tantas cosas..., esta ciudad es imparable.

Ricard Zapatero, Enrique Lacalle, José Lopez Tafall y José Miguel García. / Fira de Barcelona

-Pues hablando de levantar, este año parece que sus socios de ANFAC no han estado mucho por la labor. ¿Podían haber hecho más?

- Son un socio tradicional. Pero el salón se nutre de las relaciones personales, del cariño que mucha gente siente por Barcelona. ANFAC habrá sido más efectivo en función de las épocas y las personas que han estado al frente. ¿Podían haber ayudado más haciendo que todos sus asociados vinieran? Pues tal vez sí. Nos hubiese gustado una mayor implicación de todas las marcas, aunque lo respetamos. Sabemos que todo cambia. El tema de estar conectados ahora online, con muchas reuniones virtuales... esto quita mucho la parte personal. Pero también han cambiado los presidentes, los gestores generales, y yo te diría que se ha deshumanizado un poco y cada cual va a lo suyo . El objetivo común es, una vez cada dos años, hacer un salón del sector de primera división. Algunos no lo entienden. Y creo, humildemente, se equivocan. Creo que quien no quiere venir a un salón como este no se entera.

-¿Cómo se siente cuando ve una marca que hace publicidad usando el salón y no viene?

- Fatal. Además, es mucho más barato estar en el salón que hacer publicidad fuera del salón. Pero bueno, al final hay que respetarlo todo. Es lamentable. No lo entiendo, algunas marcas incluso hacían concursos entre sus vendedores a ver quién vendía más. Renuncian a ello. El salón ayuda a vender, he hablado con muchos de los concesionarios, y están desesperados.

-Presidente del salón... ¿Le habría gustado ser presidente del Barça?

- Mucho. Pero después de haber entrado en la directiva, ya no. Cuando ves el Barça interiormente, cuando tienes la responsabilidad de ser uno de los jueces, uno de los directivos, te das cuenta que es un club muy presidencialista. Si el presidente es un tío ordenado, equilibrado, vale, pero ha habido de todo. Todo depende de la pelota, el entorno, es complicado.

-¿Y alcalde de Barcelona?

- Habría sido lo máximo, lo más. Habría sido un buen alcalde. Saqué el máximo de votos que se puede sacar con el partido por el que me presenté, 150.000 votos (lo mismo que sacó Ada Colau), pero no pudo ser.

Enrique Lacalle, presidente de Automobile Barcelona / Fira de Barcelona

-Volviendo a los coches. ¿El coche eléctrico lo ha cambiado todo?

- Indudablemente. La gente tiene un lío monumental con el tipo de energía. Es por eso que el salón es un buen espacio para poder hacerse una idea de la realidad. Puedes comparar y ver lo que necesitas. Creo que correr tanto para el eléctrico no ha sido la mejor idea, y tiene difícil vuelta atrás. El lío está montado, porque hay muchas tecnologías disponibles. La parte positiva es que estamos aquí para ofrecer a la gente ayuda a decidir.

-¿Cree que son positivos los planes de ayuda?

- Sí. Pero deberían darse en el momento de la compra. Tengo amigos que llevan casi dos años esperando.

-¿La política ha legislado demasiado?

- Total. En Europa Alemania lo ha capitalizado. Alemania se tiró a la piscina eléctrica sin paracaídas ni nada. Han gastado lo que no está escrito. Esto ha llevado a que los demás países se posicionen un poco y entre ellos España.

-¿Eléctrico y solo eléctrico?

- Tampoco es eso. Hay espacio para todo, como en el salón. Antes solo podías elegir diésel o gasolina y ahora hay más opciones, eso es cierto. Aunque los coches de combustión cada vez gastan menos y son más sostenibles. Además, mucha gente sigue siendo fiel a la combustión por un tema psicológico de que prefiere tener opción de ir a una gasolinera que a un punto de recarga. Tenemos que transitar al eléctrico y creo que poco a poco se conseguirá, aunque tal vez se haya querido correr demasiado.

Enrique Lacalle, presidente de Automobile Barcelona / Fira de Barcelona

-¿Coche y ciudad son compatibles?

- Yo estoy convencido. Es cierto que cada vez hay más coches y que las ciudades están evolucionando a modelos que son ideales solo para los que viven en ellas. Pero todo se puede hacer. Creo que sería positivo poner aparcamientos en los accesos y que el transporte público funcionara muy bien. Cuando me presenté a alcalde en el año 1987 ya lo propuse. Pero las cosas han ido por otros derroteros. Creo que se ha complicado la circulación, aunque últimamente en Barcelona pienso que se está haciendo una buena gestión. No es fácil. Hay que apostar por movilidad alternativa (que de eso también va este salón) porque las ciudades tienen unas dimensiones y unas características que requieren mucha adaptación del coche.

-¿Por qué hay que venir al salón?

- El Salón forma parte de la ciudad de Barcelona. Si dijéramos nombre usted algo en Fira de BCN que sea puro Barcelona, mucha gente hablaría del automóvil. Es una gran fiesta de la ciudad. La gente viene, participa. Tenemos grandes salones, pero si hay uno que está por encima de todos, porque es el más visitado y porque es el más complicado, es el del automóvil porque está en el corazón de los barceloneses. Como esto, no hay nada. Es irrepetible. Porque es de público., es donde vienen las familias. Yo he ido con mi padre, no con mi abuelo, con mi padre. Ahora he ido con mis hijos, con mis nietos. Si no existiera, habría que inventarlo

Fira de Barcelona, salón Automobile Barcelona / Fira de Barcelona

-Habrá cambio de sede en 2027...

- Si. Montujïc estará en obras. Tendremos que esforzarnos más que nunca y necesitaremos el apoyo de ANFAC, apoyo de verdad. El salón es magia. Hay muchas marcas y cada vez más. Las marcas chinas están llegando en masa. La Fira hace todo lo que puede pero el sector a veces no acompaña. Deberemos ser muy creativos. La mejor manera de hacer una buena transición es convencer a los que no han venido para que vengan. Es un tema de voluntad. Somos un gran instrumento de venta.

-¿Le gustaría hacer algo en especial?

- Bueno. Llevar el salón a la calle me parecería una buena idea. Pero es difícil, aunque podría funcionar. Te acercas más a la gente. Somos un salón de público. También me gustaría hacer una muestra de lujo con los grandes carroceros, los grandes diseñadores. Probaremos algo parecido en el salón náutico. La fibra emocional y el deseo gustan mucho. lón náutico. La fibra emocional y el deseo gustan mucho.