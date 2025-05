Ángel Gaitán estalla contra la Seguridad Social: “No funciona nada”

Un trámite sencillo se convirtió en una pesadilla burocrática para Ángel Gaitán, conocido como el mecánico más influyente de las redes sociales, quien una vez más ha generado polémica en TikTok, en esta ocasión, por un vídeo en el que critica duramente a la Seguridad Social.

Tras acudir a una oficina en Aranjuez para obtener la tarjeta sanitaria europea para su hijo, que viajará por cinco días a Londres, comienza su denuncia diciendo: “Lo que me ha pasado hoy no tiene nombre y quiero que todo el mundo lo conozca”.

Crítica a funcionarios

Cuenta que luego de varios intentos de realizar el trámite en línea con certificado digital, mediante gestores, llamadas telefónicas y citas presenciales, se encuentra con una falta de atención en esa oficina, donde se presenta como apoderado del menor.

El influencer critica duramente a los funcionarios que allí trabajan y los tilda de "vagos", a la vez que señala que “había como ocho o nueve mesas, no estaban ocupadas” y “cinco o seis funcionarios y no había nadie”.

Visiblemente molesto Gaitán relata que llegó a enfrentarse a la coordinadora de la oficina de Aranjuez “una señora que tiene muy poquitas ganas de solucionar las cosas” y quien le respondió que “los huecos están ocupados telemáticamente, pero que si no vienen las personas que como están ocupados telemáticamente que tampoco pueden atender”.

Un español que paga impuestos

“Como español y como empresario he pagado 200.000 € de impuestos. No soy ni más ni menos que usted que está trabajando, aunque haya pagado 1.000 o 500, pero quiero dejarlo claro”, señala indignado en el vídeo, que se ha hecho viral en TikTok.

Considera vergonzoso que “una persona pague tantísimos impuestos y que venga a hacer uso de la administración que tiene derecho y que es necesario porque va a viajar mi hijo y no me atiendan”.

El día anterior, según cuenta, le dijeron por vía telefónica que tenía que ir a la oficina. “Ahora me dicen que no porque se va dentro de 20 días y tiene que ser cuando se vaya dentro de 10. No funciona nada”.

“Esto es España, se va a la mierda”, lamenta el creador del contenido en su denuncia, la que concluye diciendo que fue necesaria la intervención de seis policías nacionales, llamados por la Seguridad Social, para obtener un certificado de una tarjeta sanitaria europea.