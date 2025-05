“El Estado no te garantiza una pensión”: la advertencia de una experta financiera

La confianza ciega en el sistema público de pensiones podría estar en jaque. Así lo advierte María Sánchez, conocida como @maria.finzanzas.conalma en TikTok, una consultora financiera con casi 40.000 seguidores, que ha generado revuelo con un vídeo en el que pone en tela de juicio la seguridad del sistema de pensiones en España.

"El Estado me garantiza una pensión cuando me jubile. Esto es lo que piensa mucha gente", comienza diciendo María en su vídeo viral. Pero su reflexión no se queda ahí. Con un lenguaje directo y pedagógico, desmantela la creencia popular sobre la estabilidad del sistema público. "Ni la Constitución, ni el BOE, ni la Seguridad Social te garantizan que tú vayas a cobrar una pensión a futuro", afirma rotundamente.

Una visión crítica del sistema actual

María se apoya en el artículo 41 de la Constitución Española, que establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos”. Pero, según explica, este artículo no asegura una prestación concreta, ni cantidad, ni duración.

"La ley explica los requisitos, pero estos cambian cuando las cuentas no salen", advierte. Entre esos cambios ya habituales, menciona la edad de jubilación, los años mínimos de cotización o la fórmula para calcular la pensión. “Todo esto se ajusta cada vez que hace falta cuadrar las cifras”, remata.

Alternativas: educación financiera y planificación

Su mensaje central es claro: “El Estado no te garantiza la pensión, te garantiza un sistema que puede funcionar, colapsar o mutar en otra cosa”. Por ello, lanza una recomendación directa a sus seguidores: no depender únicamente del Estado.

La clave, según la experta, está en la planificación financiera y en aprovechar herramientas como el interés compuesto para construir un futuro sólido. “El tiempo y el interés compuesto no fallan”, concluye, invitando a sus seguidores a comenzar desde ya a invertir o ahorrar de forma autónoma.

Las pensiones no están garantizadas: esto es lo que dice la experta en finanzas María Sánchez / Archivo

¿Cambio de paradigma en la mentalidad financiera de los españoles?

El éxito de este tipo de contenidos refleja un creciente interés —especialmente entre jóvenes y profesionales— por una mayor educación financiera y una independencia del sistema tradicional. Cada vez más personas buscan información sobre fondos de inversión, planes de pensiones privados o productos financieros que les permitan tener un retiro digno, al margen de las garantías (o falta de ellas) del sistema público.

Con la presión demográfica, el envejecimiento de la población y los desafíos fiscales del Estado, voces como la de María Sánchez están contribuyendo a encender una conversación necesaria: ¿estamos preparados para un futuro sin la pensión pública tal y como la conocemos?