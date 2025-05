Li Cheng, politólogo: "Estados Unidos es un país enfermo"

De formas suaves y con un hilo de voz, Li Cheng asiste a la reunión anual del Cercle d'Economia en Barcelona, que se celebra del 5 al 7 de mayo, para participar en una mesa redonda sobre El despertar de la UE: prioridades para reforzar Europa en el mundo. La deriva en la política del presidente norte americano Donald Trump en materia de comercio internacional marcan la conversación con EL PERIÓDICO.

Usted hace un diagnóstico duro sobre los Estados Unidos.

Considero que es un país enfermo. Muchos intelectuales americanos en las universidades lo piensan y están profundamente preocupados por la dirección del país. El 6 de enero de 2020 ocurrió un gran suceso [el asalto al Capitolio], pero los que lo llevaron a cabo son vistos ahora como héroes. Donald Trump ha mostrado su falta de respeto por la ley e incluso defiende un tercer mandato; y hay estas cosas raras, como su imagen caracterizado como Papa de Roma. En el mejor de los casos le falta sensibilidad. Otra cara de esa enfermedad es la desigualdad económica. Hay tanta gente sin hogar en las ciudades como Los Ángeles, San Francisco, o Seattle... El problema del control de armas está completamente imposible. Por supuesto América es un gran país, pero por ahora está enfermo, como otros países lo han estado: yo crecí en China en una época en que el país estaba enfermo.

¿Cree que Trump es una causa o una consecuencia de esta enfermedad?

Es la segunda vez que los americanos confían en él, la gente ya le conocía. Algunos de sus valores eran su posición contra la inmigración o un cierto autoritarismo. La gente ya sabía eso, por eso no hay que culparle a él, porque tiene muchísimos seguidores; la primera vez podía ser casualidad, la segunda, no. Trump refleja una perspectiva muy conservadora sobre los inmigrantes. Y rechaza una cierta mirada sobre la democracia americana y sobre unos valores que hicieron de América un modelo para el mundo. Su administración, en muy poco tiempo, ha dañado a sus socios atlánticos, que era la piedra de toque del orden liberal internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Todo eso ahora está en riesgo.

¿Cómo explica que los americanos le votaran por segunda vez, pese a todo?

Refleja un problema de los Estados Unidos, de desigualdad económica. El 1% de la gente más favorecida tiene la misma riqueza que toda la clase media americana. Es una desigualdad increíble, hay un problema de redistribución. Los Estados Unidos, como país, beneficiaron la globalización, pero sólo el 20% de los más ricos, las personas con mayores ingresos, se beneficiaron.

¿Qué busca Trump con la guerra comercial?

Está obsesionado con los aranceles. Piensa que los aranceles protegerán los intereses de los Estados Unidos y utiliza los ingresos de los aranceles para reducir los impuestos para la clase media y la clase trabajadora. Pero no sabe que cuando se incrementan los aranceles, se crea inflación y hace que las empresas americanas sean menos competitivas. Eso, al final, hace daño a la clase media y a la clase trabajadora. Y aún más importante ha sido la respuesta de la bolsa y del mercado de deuda. Me preocupa que pueda ser el inicio de una tendencia; la gente está perdiendo la confianza y piensa que América puede no ser el lugar más seguro para invertir. Si ése es el caso, habrá más daños.

¿Cree que lanzó la guerra comercial por desconocimiento de estos efectos?

Dijo que arancel es la palabra más hermosa en el diccionario. A Peter Navarro, el responsable de los aranceles, es una persona a la que encontraron en Amazon y contrataron. Y Navarro citaba a un experto que nunca existió, que él había inventado. Es increíble. Así que no, no se basa en principios básicos de economía. Puso aranceles a Hong Kong, que es una zona de libre comercio, e incluso a regiones donde no vive nadie, sólo animales. Es todo ridículo. Puede que tenga razones legítimas para arreglar el desequilibrio de su balanza comercial, pero el uso excesivo de los aranceles y su manera de lidiar con los de China… Comienza con el 10%, luego el 20%, el 34%, el 64%, el 135%, el 145%, el 245%. Todo esto es ridículo. Si hubiera fijado un 15% o un 20%, tal vez un 30%, puede que fuera razonable y China probablemente estaría dispuesta a negociar. Pero cuando llega a 125%, ¿qué busca?

¿Cómo se desescala esta situación?

Creo que el objetivo de llevar a los fabricantes a Estados Unidos es casi imposible. Necesitas habilidades laborales que los estadounidenses no tienen. Si los Estados Unidos van a experimentar un desastre económico terrible no lo sabemos. Los estadounidenses son un país fuerte en cuanto al dólar, en cuanto al ejército, en cuanto a la tecnología científica. Pero los Estados Unidos han perdido lo más importante, que es la credibilidad en la comunidad internacional. Los aliados de EEUU, como España, ¿cuánto pueden confiar en el país? Tienes a la OTAN, pero el modo en que se trató a Zelensky fue una vergüenza, por ser suave. Pero no quiero ser muy crítico de él, porque pienso que estas políticas perversas no se acabarán con Trump.

¿Cree que la Unión Europea y China se acercarán con esta crisis?

Creo que las relaciones europeas con China mejorarán drásticamente. Pero llevará un tiempo, años, construir confianza real. Es un tema de percepción, que es clave. En Europa se ha dicho que los chinos usaremos fuerza militar para atacar a Taiwán. Se ha dicho que China no se puede cambiar y que es inestable. Que su economía va a colapsar, que quiere interferir y sustituir a Estados Unidos. Son todo exageraciones. Creo que hay mucho en común entre China y Europa: el multilateralismo, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la salud pública. Además, los países europeos no tienen ambición hegemónica.

¿Tienes algún consejo para Europa?

Creo que lo más importante es que mantenga la unidad como identidad, que los estados trabajen juntos en lugar de dividir. Segundo, creo que deben entender que los problemas con Estados Unidos durarán mucho tiempo. Europa y los países asiáticos deben acercarse porque se complementan los unos a los otros