Lucho Nerbutti, experto en inversiones, advierte: “Esto que le pasó a Najwa Nimri también te puede pasar a ti”

En un contexto económico donde la estabilidad es más una aspiración que una realidad, la falta de cultura financiera se ha convertido en una de las principales barreras para alcanzar una vida más desahogada. Según una encuesta realizada por Funcas en 2023, el 36% de los españoles entre 18 y 64 años admite no tener los conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras adecuadas. Este déficit de educación financiera no solo afecta a las generaciones más jóvenes, sino también a personas con carreras consolidadas.

Un ejemplo claro lo ha dado recientemente la actriz Najwa Nimri, conocida por sus papeles en Vis a vis o La casa de papel, quien confesó en una entrevista que se arrepiente de no haber aprendido antes a gestionar su dinero. “Ya he aprendido el valor del dinero, antes no tenía ni idea. Me arrepiento de no haber ahorrado”, declaró la intérprete. Su testimonio ha sido utilizado por el asesor de finanzas personales Lucho Nerbutti, quien acumula más de 26.000 seguidores en Instagram, para lanzar un contundente mensaje: “Esto que le pasa a Najwa es lo mismo que te pasará a ti, si no mejoras tu relación con el dinero”.

Najwa Nimri habla sobre sus problemas financieros / TikTok

El mayor problema: la falta de formación financiera

Este tipo de declaraciones ponen el foco sobre una problemática silenciosa pero de enormes consecuencias: la falta de preparación económica para decisiones clave en la vida. Desde emprender un negocio hasta solicitar una hipoteca, todo conlleva planificación financiera. “Nos enseñaron a trabajar duro para ganar dinero, pero no a conservarlo ni hacerlo crecer”, señala Nerbutti. Según él, esta dinámica se traduce en la llamada “carrera de la rata”, en la que las personas trabajan constantemente para cubrir gastos inmediatos, sin lograr nunca romper ese ciclo.

Claves para una buena salud financiera

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF) ha añadido una reflexión inquietante a los datos de Funcas: si el 36% admite no tener conocimientos suficientes, eso implica que el 64% restante cree que sí los tiene, aunque puede que no sea cierto. “No sabemos cuál de las dos afirmaciones es más preocupante”, afirman desde el organismo.

Frente a este panorama, los expertos recomiendan establecer metas financieras claras y convertir el ahorro en un hábito. El banco BBVA, por ejemplo, recomienda aplicar la regla del 50/30/20: destinar el 50% de los ingresos mensuales a necesidades básicas, el 30% a ocio o gastos personales, y el 20% al ahorro. Este tipo de estrategias, si bien sencillas, permiten recuperar el control financiero a medio y largo plazo.

Además, construir un colchón económico permite afrontar imprevistos sin entrar en crisis. “No se trata de tener grandes ingresos, sino de saber manejarlos correctamente”, afirman desde BBVA.

La conclusión es clara: sin una educación financiera mínima, las personas seguirán atrapadas en ciclos de inestabilidad económica. Aprender a ahorrar, invertir con cabeza y gestionar los gastos no es una opción, sino una necesidad en la sociedad actual. Y como demuestra el caso de Najwa Nimri, nunca es tarde para empezar.