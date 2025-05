¿Cómo afectará a Catalunya la guerra comercial?: 1.000 millones de euros en ventas, menos contrataciones y vino y aceite más baratos

Las empresas catalanas dejarán de vender el equilvante a 1.050 millones de euros debido a la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Así lo estima la Cambra de Comerç de Barcelona en un informe publicado este martes, en el que el organismo ha rebajado tres décimas sus previsiones de crecimiento para este año y alerta de un impacto asimétrico. A ciertos sectores les afectará mucho, como a las empresas vinícolas y productoras de aceite, que incluso podrían llegar a bajar precios para sus productos vendidos en Catalunya; mientras que otros prácticamente no lo notarán.

"El impacto, a día de hoy y con la información que tenemos, será moderado, pero relevante", ha resumido el jefe del gabinete económico de la Cambra, Joan Ramon Rovira. La incertidumbre es máxima y desde el organismo advierten que toda estimación estará sujeta, con total probabilidad, a cambios. Pero, por encargo del president de la Generalitat, Salvador Illa, han esbozado un primer cuadro de impacto de la guerra arancelaria.

Esta tendrá un mix de efectos directos e indirectos, que en primera instancia no serán de gran calado debido al reducido peso que tiene el mercado estadounidense para las compañías catalanas. EEUU representa el 4,3% del total de ventas que Catalunya manda al exterior y un 1,4% del PIB, mientras hay un total de 3.261 empresas consideradas como exportadoras regulares.

El terremoto activado por Trump ha provocado que la Cambra revise a la baja sus previsiones de crecimiento. Antes de conocer su guerra comercial, el organismo iba a revisar al alza sus previsiones de crecimiento económico para Catalunya, del 2,7% al 3% para este año. Tras plantarse ante los medios el inquilino de la Casa Blanca con su pizarra de aranceles, la entidad presidida por Josep Santacreu ha decidido congelar en ese 2,7% la previsión.

Para 2026 sus estimaciones son del 2,4%, muy por encima de la media de la UE. "La economía catalana muestra una resiliencia notable y lo decimos en un momento de mayor incertidumbre que nunca. La dinámica, pese a todo, es muy buena y nos coge en un momento mejor que el viven otras economías" , ha valorado Santacreu.

Menos contrataciones, siguen las subidas salariales

De la misma manera que la Cambra congela su revisión al alza también apunta a que algunas empresas congelarán sus previsiones de nuevas contrataciones. La guerra arancelaria, por el momento, no destruirá empleo, pero sí puede frenar nuevas incorporaciones y provocará que el empleo se desacelere.

A nivel salarial, según apunta el jefe del gabiente de estudios económicos del organismo, "no debería haber un impacto general", es decir, las empresas no deberían congelar o posponer subidas salariales por este elemento de incertidumbre, si bien sí reconoce que "no es descartable que en determinados subsectores y territorios pueda tener un impacto". A fecha de 31 de marzo, patronales y sindicatos están pactando subidas salariales para este año del 3,2%.

Vino y aceite, más baratos

Barcelona sufrirá por sus perfumes, Tarragona por la química y el aceite, Girona por la carne y Lleida por el aceite. Cada territorio notará las repercusiones a su manera y es por ello que desde la Cambra han reclamado intervenciones quirúrgicas y ayudas muy calibradas a las administraciones.

El efecto final de la guerra comercial es, a día de hoy, difícil de calibrar en toda su magnitud, según han insistido desde la Cambra, pero podría llegar a tener también algunos efectos incluso positivos para la ciudadanía. Tras un par de años de intensos incrementos del precio del aceite, este podría bajar en Catalunya debido a los aranceles. Y es que las empresas catalanas del gremio exportan cada año 138 millones de euros en aceite a Estados Unidos y ahora, tras los aranceles, podrían recolocar parte de sus producciones en suelo autóctono, empujando a la baja su precio.

Algo parecido podría ocurrir con el vino, según insisten desde la Cambra, para quien el mercado estadounidense es clave. Es el primer destino en número de exportaciones y cada año se van hacía allí 78 millones de euros en botellas.