Niño Becerra habla del apagón: "Lo que ha sucedido encajaba…"

El lunes 28 de abril a las 12:33h, la península Ibérica se vio sumida en un gran apagón que dejó sin electricidad ni internet a la mayor parte de España y Portugal.

Aunque las causas del corte eléctrico aún no están del todo claras, todo apunta a que el origen fue un fallo en el suministro eléctrico de España.

Causas desconocidas

Sin embargo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López ha afirmado la mañana de este viernes en ‘La Hora de La 1’ que "a día de hoy no se saben cuáles son las causas" del apagón y que determinarlas no es tarea fácil.

Además, insiste en que todas las hipótesis aún siguen en la mesa y que sería "absurdo descartar ninguna".

Las renovables españolas

El ministro también ha querido dejar claro que "culpar a las renovables me parece profundamente injusto y creo que hay intereses económicos detrás".

Cuando se produjo el apagón, surgieron teorías acerca de que pudo ser agravado por la desconexión de las plantas fotovoltaicas en el momento del corte de luz, lo que dejaría en evidencia que el sistema energético de las energías renovables españolas sigue siendo inestable.

Control público

Ante esta situación, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de nacionalizar la red eléctrica.

Partidos políticos como Sumar apoyan el "control público del 100% de la red eléctrica como medida necesaria para garantizar el derecho a la energía".

De este modo, según Sumar, se impulsaría un "despliegue renovable y de almacenamiento resiliente, planificado y respetuoso con el territorio y la biodiversidad" porque, como dicen, es "la mejor base para garantizar la seguridad de nuestro sistema energético".

Pérdidas económicas

Ante esto, en una entrevista en la cadena Ser, el economista y catedrático de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Santiago Niño Becerra defiende que el origen aún se desconoce y que, "hasta que no se lleguen a conocer las causas reales de porqué se produjo ese apagón, no debemos pararnos a pensar en si nacionalizar o no red eléctrica".

Lo que sí ha quedado claro tras estar algunas zonas más de 10 horas sin luz son las grandes pérdidas económicas que ha sufrido España.

Con el transporte suspendido, los negocios cerrados y la industria paralizada, los expertos estiman que el impacto económico puede oscilar entre los 1.000 millones y los 4.500 millones de euros.

17 causas

Según explica Becerra la primera estimación de las pérdidas ocasionadas por el gran apagón se sitúa por encima de los 1.300 millones de euros.

Aunque las causas siguen sin esclarecerse, el economista afirma que, en diciembre, un experto publicó una auditoría sobre el sistema eléctrico español: "Detecto 17 causas por las que se podían producir problemas gravísimos, y lo que ha sucedido encajaba en una de esas posibilidades", concluye.

Sin embargo, de momento, lo más prudente es consultar fuentes oficiales y evitar caer en los bulos y especulaciones que circulan por internet.