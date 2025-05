¿Enganchado a las redes sociales? Esta cuenta bancaria te paga si dejas de utilizarlas

La banca digital B100, impulsada por Abanca, acaba de lanzar Off to Save, un revolucionario producto de ahorro que remunera económicamente a los usuarios por reducir el tiempo que pasan en redes sociales. En un contexto de creciente preocupación por el bienestar digital, esta iniciativa apuesta por transformar la desconexión tecnológica en una herramienta de salud financiera.

Con motivo del primer aniversario de su lanzamiento, B100 —marca que ya se ha posicionado como referente en "Healthy Banking"— amplía su catálogo de productos vinculados al bienestar del usuario. La nueva funcionalidad, ya disponible en su app, permite ahorrar automáticamente y obtener hasta un 3,40% TAE extra si se cumplen los retos diarios de tiempo limitado en redes como Instagram, TikTok, Facebook, X (antes Twitter), Snapchat y Bluesky.

¿Cómo funciona Off to Save?

Al activar Off to Save, el usuario puede configurar un reto personal de desconexión diaria: 15, 30, 45 o 60 minutos sin acceder a las principales redes sociales. Cuanto mayor sea el tiempo de desconexión, mayor será el importe que se transferirá desde su Cuenta B100 hacia una de sus cuentas de ahorro, Save o Health:

60 minutos sin redes : se transfieren 30 euros y se remunera con un 3,40% TAE si se asocia a la Cuenta Health.

: se transfieren 30 euros y se remunera con un 3,40% TAE si se asocia a la Cuenta Health. 45 minutos : 15 euros.

: 15 euros. 30 minutos : 9 euros.

: 9 euros. 15 minutos: 4 euros.

La tecnología de B100 monitorea, con el consentimiento del usuario, el tiempo real de uso de redes desde su móvil, respetando su privacidad. Solo las plataformas indicadas están incluidas en el cálculo.

Recompensa financiera y desconexión saludable

La Cuenta Health, vinculada exclusivamente a estos retos saludables (antes con el programa Move to Save, ahora también con Off to Save), es uno de los productos más rentables del mercado, ofreciendo una remuneración del 3,40% TAE sin comisiones. Por su parte, la Cuenta Save remunera al 2,70%.

"Nuestros clientes pueden duplicar el importe diario que destinan al ahorro saludable, simplemente reduciendo el tiempo que pasan en redes sociales", explicó Paloma Barreiro, Head of Product de B100, durante la presentación oficial en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Este banco te paga si dejas de usar las redes sociales / Shutterstock

Bienestar digital como valor financiero

Jorge Flores, director de la ONG Pantallas Amigas —colaboradora en el desarrollo de este producto—, presentó un estudio que subraya el impacto del uso excesivo de redes sociales. El 77,5% de los encuestados considera que pasar menos tiempo en redes beneficiaría su salud mental, cifra que sube al 88% entre jóvenes de 18 a 25 años.

Además, uno de cada tres jóvenes reconoce haber sufrido ansiedad o baja autoestima derivadas del uso de estas plataformas, y más del 50% afirma que sus estudios o trabajo se ven afectados por el uso excesivo del móvil.